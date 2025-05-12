Müsavat Dervişoğlu: PKK Açıklaması, İhanettir

İYİ PARTİ BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, düzenlediği basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, “Beştepe, Balgat ve küresel güçler, bölücü terör örgütünün sözde kongresinin sonuç bildirgesini ‘sabırsızlıkla’ bekliyor” dedi.

BU AÇIKLAMA İHANETTİR

Dervişoğlu, “Bugün nihayet açıklanan bu bildirgeyi Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti asla kabul etmez. Bu tür bir açıklama, Türk devletinin terör örgütüyle eş değer hale gelmesi ve teröre teslim olması anlamına gelir” şeklinde konuştu. Dervişoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve bölgedeki korucuların mücadelesiyle büyük bir darbe yiyen terör örgütünün, iktidarın siyasi hesapları ve küresel güçlerin talimatlarıyla PKK’yı bir savaşın galibi ve barışın aktörü haline getirmeye çalıştığını belirtti.

TÜRK-KÜRT KARDESLİĞİ GİBİ LAFLARA ALDANMAYIN

Ayrıca, bildirgede PKK lideri Abdullah Öcalan için hukuki güvence talebinden bahsedildiğini ifade eden Dervişoğlu, “Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) devreye girmesi isteniyor. İktidar, pazarlık yapmadığını iddia ediyorsa bu ne anlama gelir? Eğer pazarlık yapıldıysa, terör örgütünün elebaşına özgürlük verilip, siyaset yapmasına izin mi verilecek?” sorularını yöneltti. Dervişoğlu, “Türk-Kürt kardeşliği gibi laflara aldanmayın. Kardeşliğe 40 yıl boyunca kurşun sıkan bir örgüt, bu kavramı kullanamaz. Çünkü o örgüt, kalleştir” diyerek sözlerini tamamladı.

SURİYE’NİN KUZEYİNİ DİKKATLE İZLEMELİYİZ

Dervişoğlu, Türkiye’nin üniter yapısını hedef alanları uyararak, “Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri dikkatle izlemeli ve gerektiğinde müdahale etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Cumhuriyetin ve milli devlet yapısının önünde durmak isteyenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin toprak taleplerinin tarihsel sicilinin açıkça gösterdiğini vurguladı. Dervişoğlu, basın toplantısının sonunda bu hafta TBMM grup toplantısını büyük bir katılımla Çankaya’daki Lozan Parkı’nda yapacaklarını duyurdu.