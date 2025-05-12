Müsavat Dervişoğlu: PKK İhanet Açıklaması

Müsavat Dervişoğlu’ndan Önemli Açıklamalar

İHANETE KARŞI DURUŞ

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Beştepe, Balgat ve küresel güçlerin bölücü terör örgütünün sözde kongresinin sonuç bildirgesini “sabırsızlıkla” beklediğini belirtti ve bu konuda şunları ifade etti: “Bu açıklama, ihanettir.” Dervişoğlu, bu bildirgenin Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti tarafından asla kabul edilmeyeceğini vurguladı. “Bu tür bir açıklama, Türk devletinin terör örgütüyle eş değer hale gelmesi ve teröre teslim olması anlamına gelir” dedi. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin terör örgütüne karşı büyük bir darbe vurduğunu ifade ederek, iktidarın siyasi hesaplarıyla PKK’yı savaşı kazanan ve barışın aktörü haline getirme çabalarını eleştirdi.

YANLIŞ ANLAMALARA DİKKAT

Dervişoğlu, bildirgede PKK lideri Abdullah Öcalan için hukuki güvence talep edildiğinin altını çizerek şu sözleri kullandı: “Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) devreye girmesi isteniyor. İktidar, pazarlık yapmadığını iddia ediyorsa bu ne anlama geliyor? Eğer pazarlık yapıldıysa, terör örgütünün elebaşına özgürlük verilip, siyaset yapmasına izin mi verilecek?” Ayrıca, TBMM’nin üstleneceği sorumluluğa dikkat çekerek, “Yüce Meclis’i nasıl bir tuzağa çekmeyi planlıyorsunuz?” diye sordu. Dervişoğlu, Türk-Kürt kardeşliği gibi kavramlara aldanmamak gerektiğini, 40 yıl boyunca kurşun sıkan bir örgütün bu tür ifadeleri kullanamayacağını da dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİNE VURGU

Dervişoğlu, Türkiye’nin üniter yapısını hedef alanları uyararak, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri dikkatle izlemeleri gerektiğini belirtti. “Gerekirse müdahale etmeliyiz” diyen Dervişoğlu, Cumhuriyetin ve milli devlet yapısının önünde durmaya çalışanlara karşı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin toprak taleplerinin tarihsel olarak ne olacağına dikkat çekti. Ayrıca, bu hafta TBMM grup toplantısını büyük bir katılımla Çankaya’daki Lozan Parkı’nda gerçekleştireceklerini duyurdu.