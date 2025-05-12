Müsavat Dervişoğlu: PKK, İhanettir

DERİŞOĞLU’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında dikkat çekici mesajlar verdi. Dervişoğlu, Beştepe, Balgat ve uluslararası güçlerin, bölücü terör örgütünün sözde kongre sonucunu “sabırsızlıkla” beklediğini belirterek, “BU AÇIKLAMA, İHANETTİR” dedi. Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün nihayet açıklanan bu bildirgeyi Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti asla kabul etmez. Bu tür bir açıklama, Türk devletinin terör örgütüyle eş değer hale gelmesi ve teröre teslim olması anlamına gelir.”

PKK’YI KAZANCI OLARAK GÖRMEYİ AMAÇLIYORLAR

Dervişoğlu, Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden terör örgütünün iktidarın siyasi hesapları ve küresel güçlerin yönlendirmeleri ile PKK’yı bir savaş galibi ve barışın aktörü haline getirme çabaları içinde olduğunu vurguladı. Dervişoğlu, bildirgede PKK lideri Abdullah Öcalan’ın hukuki güvence talep edildiğini bildirdi ve “Eğer pazarlık yapıldıysa, terör örgütünün elebaşına özgürlük verilip, siyaset yapmasına izin mi verilecek?” diye sordu.

TÜRK-KÜRT KONUŞMALARINA DİKKAT

Dervişoğlu, TBMM’nin devreye girmesinin istendiği bu süreçte, Yüce Meclis’in nasıl bir tuzağa çekileceğini sorguladı. “Türk-Kürt kardeşliği gibi laflara aldanmayın. Kardeşliğe 40 yıl boyunca kurşun sıkan bir örgüt, bu kavramı kullanamaz. Çünkü o örgüt, kalleştir.” ifadeleriyle bu konuda uyarılarda bulundu.

SURİYE’NİN KUZEYİ ÜZERİNDEKİ TEHDİTLER

Dervişoğlu, Türkiye’nin üniter yapısına yönelik tehditleri aktarıp, “Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri dikkatle izlemeli ve gerektiğinde müdahale etmeliyiz. Cumhuriyetin ve milli devlet yapısının önünde durmak isteyenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin toprak taleplerine ne olacağını tarihsel sicilimiz açıkça gösteriyor.” dedi. Dervişoğlu, bu hafta TBMM grup toplantısını büyük bir katılımla Çankaya’daki Lozan Parkı’nda yapacaklarını da duyurdu.