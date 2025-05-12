Müsavat Dervişoğlu: PKK’nın Açıklaması, İhanettir

AÇIKLAMALAR VE TEPKİLER

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dervişoğlu; “Beştepe, Balgat ve küresel güçler, bölücü terör örgütünün sözde kongresinin sonuç bildirgesini “sabırsızlıkla” beklemektedir” diyerek konuya dair şunları aktardı: “BU AÇIKLAMA, İHANETTİR.” Dervişoğlu, bugün açıklanan bildirgenin Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti tarafından asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Bu tür bir açıklamanın Türk devletinin terör örgütüyle eşit duruma gelmesi ve terörle teslim olması anlamına geldiğini ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve bölgedeki korucuların mücadelesiyle büyük bir darbe alan terör örgütünün, iktidarın siyasi hesapları ve küresel güçlerin talimatlarıyla PKK’yı bir savaş galibi ve barış aktörü haline getirmeye çalıştığını vurguladı.

İKTİDARIN PAZARLIKLARI

Dervişoğlu, bildirgede PKK lideri Abdullah Öcalan için hukuki güvence talep edildiğini hatırlatarak, “Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) devreye girmesi isteniyor. İktidar, pazarlık yapmadığını iddia ediyorsa bu ne anlama geliyor?” ifadelerini kullandı. Eğer pazarlık yapıldıysa, terör örgütünün elebaşına özgürlük verilmesi ve siyaset yapmasına izin verilmesi söz konusu olabiliyor. Dervişoğlu, TBMM’nin üstleneceği sorumluluk hakkında da sorular sordu. “Yüce Meclis’i nasıl bir tuzağa çekmeyi planlıyorsunuz?” dedi. Türk-Kürt kardeşliği gibi söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, “Kardeşliğe 40 yıl boyunca kurşun sıkan bir örgüt bu kavramı kullanamaz. Çünkü o örgüt, kalleştir.” açıklamasında bulundu.

Dervişoğlu, Türkiye’nin üniter yapısını hedef alanları uyararak şu şekilde devam etti: “Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri dikkatle izlemeliyiz ve gerektiğinde müdahale etmeliyiz.” Cumhuriyetin ve milli devlet yapısının önünde durmak isteyenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin toprak taleplerinin tarihsel geçmişte net bir şekilde yer aldığını belirtti. Dervişoğlu, ayrıca bu hafta TBMM grup toplantısını büyük bir katılım ile Çankaya’daki Lozan Parkı’nda gerçekleştireceklerini duyurdu.