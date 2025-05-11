Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Zor Günler Geçiyor

HİZMETE DEVAM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Türkiye zor günlerden geçiyor. Bazı olaylar, bazı gelişmeler yürekleri kanatıyor. Bilin ki kanayan yüreğinizin yanında bir kardeşiniz, bir evladınız olarak nefes aldığım sürece saf tutmaya devam edeceğim” diye belirtti. Şanlıurfa’da çeşitli temaslarda bulunan Dervişoğlu, ziyaretlerine Balıklıgöl ile başladı. Burada balıklara yem verdikten sonra, Hazreti İbrahim’in doğduğu düşünülen mağarayı ziyaret ederek şifalı sudan içti.

GURURLU YANINIZDAYIM

Müsavat Dervişoğlu, Dergah Çarşısı’ndaki esnafı gezdikten sonra Anneler Günü sebebiyle şehit anneleriyle buluştu. Burada karanfiller dağıtan Dervişoğlu, “Bugün, Anneler Günü. Sevdiklerini kaybetmiş insanlar, bir yandan gururu bir yandan hüznü yaşıyor. Böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bazı olaylar, bazı gelişmeler yürekleri kanatıyor. Bilin ki kanayan yüreğinizin yanında bir kardeşiniz, bir evladınız olarak nefes aldığım sürece saf tutmaya devam edeceğim. Kayıplarımızı telafi etmek mümkün değil ama onların hesabını sormak mümkün” ifadelerini kullandı.

TARİHİ SORUMLULUK

Dervişoğlu, şehit anneleriyle ilgili tarihi bir sorumluluğu olduğuna da vurgu yaparak, “Evlatlarımız bu vatan için şehit oldular. Bizim de bu uğurda tarihi sorumluluklarımız var. Bunun bilinciyle hareket edeceğim. Evlatlarımızın haklarını, sizlere bıraktıkları şerefli mirası sonuna kadar savunacağım. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın” dedi. Dervişoğlu, “Şehitlik gibi yüce bir makamın mirasını taşıyan sizlerin vakarınız karşısında saygıyla eğiliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cenabı Allah hepinizden razı olsun, şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize sabır ve metanet versin” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı. Ardından, partisinin Geliştirilmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı.