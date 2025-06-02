MÜSDAV, Aile Umresi Projesi Başlattı

AİLE YILI KAPSAMINDA AİLE UMRESİ PROJESİ BAŞLATILIYOR

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV), 2025 yılının “Aile Yılı” olarak duyurulması sebebiyle “Aile Umresi” projesini hayata geçiriyor. Vakıftan gelen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliğiyle gerçekleştirilecek projede, aileler için Mekke ve Medine başta olmak üzere İslam tarihinin önemli şehirlerinde eğitim ve ziyaret programları düzenleniyor. Çocuklarıyla birlikte umre yapmak isteyen aileleri bu kutsal topraklara götürmeyi amaçlayan projenin yaz tatili döneminde uygulanması planlanıyor.

PROGRAMIN İÇERİĞİ VE ÜCRETLER

Katılımcılar, uzman rehberler eşliğinde umre ibadetini yerine getirirken, aynı zamanda siyer dersleri, Kur’an-ı Kerim okumaları ve aile içi iletişim seminerleri gibi etkinliklerle manevi eğitim sürecine de dahil olacak. Bunun yanı sıra, proje kapsamında “Gençlik Umresi” programıyla genç bireylerin İslam’ı yerinde tanımaları, dini bilinç kazanmaları ve manevi güçlenmeleri hedefleniyor. “Aile Umresi” ve “Gençlik Umresi” programına kayıt için “www.musdavhacumre.com” adresinden başvuru yapılabilir veya katılmak isteyenler bulundukları şehirdeki İl Müftülükleri’nden detaylı bilgi alabilir.

AİLE KURUMLARININ DESTEKLENMESİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Yapılan açıklamada MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Bekiroğlu, İslam’da ailenin toplumun temel taşı olduğunu ve bireylerin inanç, ahlak ve kimlik kazanımının aile içinde gerçekleştiğini belirtti. Bekiroğlu, “Aile, sadece biyolojik bir birliktelik değil, değerlerin aktarıldığı, merhametin yaşandığı, İslam ahlakının filizlendiği kutsal bir yapıdır” şeklinde ifade etti. Ayrıca, aile kurumunu desteklemek adına özel bir uygulamanın da bulunduğunu açıkladı. Bekiroğlu, “Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin manevi hayatlarının güçlendirilmesi amacıyla 1 Haziran 2024’ten sonra evlenen 500 genç çiftimizin umre bedelinin yarısı vakfımız tarafından karşılanacaktır” bilgisini paylaştı.

Görüşlerine devam eden Bekiroğlu, “Aile Umresi” programının aile bağlarının güçlenmesi ve gençlerin İslam coğrafyasına aidiyet hissetmesi açısından büyük bir önem taşıdığını dile getirdi. “Bu yolculuk, ailenin birlikte yaşadığı bir ibadet deneyimi, gencin kendini yeniden inşa ettiği bir farkındalık sürecidir. Kuşaklar arası manevi bir köprü inşa ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.