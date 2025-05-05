MÜSDAV “Müslüman Ülke Zirve Konferansı” Düzenledi

ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİ

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) tarafından “Müslüman Ülke ve Topluluklar Zirve Konferansı Simülasyonu” düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Konferans Salonu’nda 2-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen etkinlik, dijitalleşme, yapay zeka ve gençlik temaları etrafında şekillendi. Türkiye’deki 50 farklı üniversiteden öğrencilerin katıldığı etkinlikte, katılımcılar çeşitli Müslüman ülke ve toplumların temsilcisi olarak devlet başkanı ve toplum lideri rolünde, dijitalleşme, yapay zeka, dijital diplomasi ve yeni dünya düzeni gibi stratejik konularda çözüm önerileri geliştirdi. Bu etkinlik, gençlerin dijital çağda etkili liderler olabilmeleri için fırsatlar sunarken, uluslararası liderlik, temsil, müzakere ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, İslam dünyasında dijital dönüşümün etik, kültürel ve dini boyutları da tartışıldı.

KONUŞMALARDAN ALINTILAR

Etkinlikte D8 Genel Sekreter Yardımcısı Punjul Nugraha, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ve MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkanvekili Dr. Haydar Bekiroğlu konuşma yaptı. Diyanet Akademisi Başkanı Kaan, dijital çağın bilgi toplumları tarafından şekillendirildiğini belirterek, “Müslümanlar her zaman bilgi toplumu olma gayesi güderler. Dijitalleşme, gençlerin küresel düzeyde daha etkin bir şekilde yer almasını sağlarken, aynı zamanda İslami değerlerin korunması gerektiğini unutmamalıyız.” ifadesini kullandı. Bekiroğlu, dijitalleşmenin gençler üzerindeki etkilerini değerlendirirken, dijital dünyada ahlaki duruşun ve ümmet bilincinin önemine vurgu yaptı. Dijitalleşmenin sadece bir teknolojik dönüşüm değil, aynı zamanda bir zihniyet inşası olduğuna dikkat çekti.

GENÇLERE UYARILAR

Bekiroğlu, dijitalleşmenin sunduğu fırsatları doğru bir şekilde kullanmanın önemini vurgulayarak gençleri sosyal medyada var olan sanal yalnızlık, kimlik bunalımı ve dijital sömürgecilik gibi tehditler karşısında uyardı. Bu çağda bilgiye ulaşmanın ötesinde bilgiyi hikmetle kuşanmanın gerekliliğini belirtti.