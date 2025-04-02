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Muse Grubu İstanbul Konserini Erteledi

İSTANBUL’DA BOYKOT ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlayan soruşturmalar çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla devam eden süreçte, Saraçhane’de toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi duyurdu. Açıklanan bu listede ünlü kahve zinciri EspressoLab de yer aldı.

Tepkileri arttıran bir diğer konu ise dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams ve Trevor Noah’ın yanı sıra İstanbul konserini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan’ın, boykot edenlere ‘vatan haini’ ifadesini kullanması oldu. Özkan’ın bu çıkışının ardından hemen DBL Entertainment için de “boykot” çağrısı yapıldı. Vatandaşların tepkisi üzerine firma sahibi Özkan, geri adım atmak zorunda kaldı ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada tüm projelerden çekildiğini duyurdu.

MUSE’UN KONSERİ ERTELENDİ

Konuya ilişkin son gelişme ise Muse grubunun 11 Haziran’da Yenikapı’da gerçekleştirmeyi planladığı İstanbul konserini 2026 yılına erteleme kararı alması oldu. Gruptan yapılan açıklamada, bu kararın gelen ‘boykot’ çağrıları üzerine alındığı belirtildi. Muse, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatlice değerlendirip, endişelerine tam olarak saygı göstererek, İstanbul’daki gösterimiz 2026’ya ertelendi; böylece DBL Entertainment’ın dahil olmayacağından emin olabiliriz. Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bizim için her şey demek. 2026’da görüşmek üzere.” ifadelerine yer verdi.

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