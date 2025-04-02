Muse’un İstanbul Konseri 2026’ya Ertelendi

CONSERİN İPTALİ HAKKINDA

Dünyaca ünlü rock grubu Muse’un 11 Haziran’da Yenikapı Festival Alanı’nda gerçekleşmesi planlanan konseri iptal edildi. Grup, yaptığı duyuruda konserle ilgili önemli bilgilere yer verdi.

KONSER TARİHİNİN DEĞİŞİKLİĞİ

Muse, X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’daki 11 Haziran 2025 tarihli konserlerini 2026’ya ertelediklerini belirtti. Açıklamada, “Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatle değerlendirdikten ve endişelerine tamamen saygı duyarak, İstanbul’daki konserimizin DBL Entertainment’ın hiçbir şekilde dahil olmayacağından emin olabilmek adına 2026’ya ertelendiğini duyuruyoruz. Desteğiniz bizim için her şey demek. 2026’da görüşmek üzere!” ifadelerine yer verildi.