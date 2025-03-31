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Muse’un Türkiye Konseri İçin Boykot Çağrısı

BOYKOT ÇAĞRILARI YAYILDI

Britanyalı müzik grubu Muse’un Türkiye’deki organizatörü hakkında boykot çağrıları yapılıyor. Bu çağrının arkasında, organizasyon şirketinin sahibinin son zamanlarda gerçekleştirdiği eylemler ve boykot kampanyasıyla ilgili ifadeleri olduğu iddia ediliyor. Sosyal medyada bu konuyla ilgili hareketlilik artıyor ve bu talep geniş kitlelere yayılıyor.

KONSER İPTALİ SORUSU GÜNDEMDE

Muse konserinin boykot edilip edilmeyeceği ya da konserin iptal edilip edilmeyeceği konusunda tartışmalar sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da içinde yer aldığı toplam 51 kişinin tutuklanmasının ardından, protestolar daha da güçlendi. CHP lideri Özgür Özel, hükümete yakın çeşitli sektörlerde yer alan firmalar ile medya kuruluşları için boykot çağrısında bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Muse konserinin organizatörü hakkında sosyal medyada boykot çağrıları yapılırken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Gelişmeler takip edilmekte ve bekleniyor.

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