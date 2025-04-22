Musenna’da Enfal Anma Ziyareti Yapıldı

ENFAL KATLİAMI ANILDI

Irak’ta devrik lider Saddam Hüseyin’in emriyle başlatılan Enfal Katliamı’nın 37. yılı nedeniyle, saldırılarda yaşamını yitirenlerin yakınları güneydeki Musenna kentinde bulunan Nugre Selman Cezaevi ve toplu mezarları ziyaret etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) farklı şehirlerinden gelen aileler, otobüsler ve özel araçlarla konvoy halinde Bağdat’taki Irak Başbakanlığına bağlı Şehitler Kurumu’na ulaşarak burada bir ziyaret gerçekleştirdi. Aileler, kuruma ilettikleri mektupta, toplu mezarlarda yer alanların kimliklerinin belirlenmesi, naaşlarının kendi memleketlerine gönderilmesi ve Enfal’in “soykırım” olarak tanınması talebinde bulundu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Mussenna kentine gelen aileler, Enfal Katliamı ile tanınan Nugre Selman Cezaevi ve toplu mezarları ziyaret etti. Yakınlarının fotoğraflarını taşıyan ve siyah kıyafetler giyen birçok aile, hayatını kaybeden yakınlarını anarak ağıtlar yaktı. Enfal Katliamı, Irak’ta Baas rejimi tarafından 1980 ile 1988 yılları arasında gerçekleştirilen ve “Enfal Operasyonları” olarak bilinen olaylar sırasında yaklaşık 182 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu operasyonlar sırasında Süleymaniye, Erbil, Kerkük ve Duhok vilayetlerinde toplam 4 bin 500 köy yakılıp yıkılmış, birçok Iraklı Kürt can güvenliği endişesiyle Türkiye ve İran gibi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

ANMA ETKİNLİKLERİ HER YIL DÜZENLENİYOR

Irak’ta her yıl 14 Nisan’da Enfal Katliamı’nda hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Aileler, bu tarih gelince yaşamını yitiren yakınlarını hatırlamak ve adalet talep etmek için bir araya geliyor.