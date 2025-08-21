MÜSİAD 1,3 Trilyon Dolar Ticaret Hacmi

ÜLKE TİCARET HACMİ HIZLA ARTIYOR

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, yaptığı açıklamada, “Ülkemiz bugün 1,3 trilyon dolar toplam ticaret hacmine ulaşmış durumda. Bu devasa bir hacim. Yeter mi? Yetmez çünkü biz artık iddiası olan bir ülke ve toplumuz.” dedi. Özdemir, MÜSİAD Niğde Şubesi Hizmet Binası’nın açılışında söz alarak, özel bir duyuru yapılmamasına rağmen yoğun bir katılımın sağlandığını belirtti. MÜSİAD’ın 14-15 bine yakın üyesi ile 60 bine yakın şirketi temsil ettiğini dile getiren Özdemir, “Üyelerimizin 3 bine yakını yurt dışında, 12 bine yakını da yurt içinde. Türkiye’de toplam 78 noktada, yurt dışında ise 99 noktada faaliyetlerini sürdüren devasa bir sivil toplum kuruluşuyuz.” şeklinde konuştu.

YERELDEN KALKINMA VURGUSU

Özdemir, ticaretin temelinde ahlak ve erdemin yattığına dikkat çekerek, “Biz bu kapıyı açsak belki 14 bin değil, 34 bin, 54 bin üye olurdu ama bizim için önemli olan Niğde’de de olduğu gibi yerelden kalkınan bir ülke, yerelden kalkınan küresel bir güç olan Türkiye hayali.” dedi. Yeni mekanların, kapıların ve yüreklerin bu amaca hizmet etmesini umduğunu ifade etti. Özdemir, “Bu güzel eseri başta Niğde’mize, sonrasında da MÜSİAD ailesine kazandıran başkanımıza, değerli çalışma arkadaşlarına ve onlara her daim destek olan siz Niğdeli hemşehrilerimize de çok teşekkür ediyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞUNUN ÖNEMİ

MÜSİAD hakkında konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, “MÜSİAD, dünyada ve Türkiye’de önemli bir sivil toplum kuruluşu.” dedi. MÜSİAD’ın birçok bölgede istihdam yaratmaya çalıştığını vurgulayan Çelik, “Niğde’mizdeki yapısına baktığımız zaman Allah’a şükürler olsun bir sürü farklı sektörün, iş insanının bu çatı altında birleştiğini ve birlik beraberlik içerisinde olduklarını görmek beni mutlu ediyor. Şuna inanıyoruz ki iş insanlarımızın birlik beraberliği olursa, onlar güçlü olursa ülkemiz güçlü olur.” dedi.

AÇILIŞ TÖRENİ ÖNE ÇIKTI

İl Müftüsü Hüseyin Gün’ün okuduğu dua sonrasında MÜSİAD Niğde Şubesi Hizmet Binası’nın açılış kurdelesi kesildi. Törene, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, MÜSİAD Niğde Şube Başkanı Hüsamettin Gümüştepe ve MÜSİAD üyeleri katıldı.