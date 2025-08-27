MÜSİAD Başkanı Akgül, Türkiye’nin Ekonomik Potansiyelini Vurguladı

Türkiye Ekonomisi ve İş Dünyasının Rolü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Başkanı Yusuf Akgül, Türkiye’nin ekonomik dinamizmini koruduğunu vurgulayarak sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve yeni ekonomik düzenlemelerin iş dünyası için fırsatlar ve sorumluluklar sunduğunu belirtti. Akgül, Türkiye ekonomisinin pandemi, küresel tedarik zinciri krizleri ve bölgesel belirsizlikler gibi zor dönemlerden geçmesine rağmen, üretim ve ihracat kapasitesi ile ayakta durmayı başardığına dikkat çekti. “Biz iş insanları olarak, yatırımı ve üretimi artırarak ülkemizin büyümesine katkı sağlamak zorundayız. MÜSİAD olarak, üyelerimizin güçlenmesiyle birlikte Türkiye ekonomisine katma değer üretmeyi hedefliyoruz” dedi. Antalya’nın turizm, tarım ve ihracat alanındaki güçlü potansiyeline de değinen Akgül, bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek ülkenin kalkınmasına destek olacaklarını söyledi.

Çevresel Faktörler ve Sıfır Atık Hareketi

Akgül, Antalya’nın ekonomik çeşitliliğine vurgu yaparak turizm, tarım ve ihracatın kentin ekonomik temelini oluşturduğunu ifade etti. Aynı zamanda bu sektörlerin sürdürülebilir şekilde büyümesi için çevresel faktörlerin önemini göz ardı etmemek gerektiğini belirtti. “Türkiye’nin öncülük ettiği Sıfır Atık hareketi gibi projeler, hem çevresel hem de ekonomik açıdan bize yol gösteriyor” diyerek, 2017 yılında Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık projesinin ekonomik boyutuna dikkat çekti. Akgül, “Sıfır Atık Kitabı’nda vurgulanan atık yönetimi felsefesi, iş dünyası için rehber niteliğinde. Kitapta, 2017’den 2023’e kadar geri kazanım oranının yüzde 13’ten yüzde 35’e yükseldiği belirtiliyor. Bu, 498 milyon ağacın kesilmekten kurtarılması ve 5,9 milyon ton sera gazı salımının önlenmesi anlamına geliyor” diye konuştu.

Karbon Ayak İzi ve Yeni Ekonomik Gündem

Akgül, küresel ölçekte hızla önem kazanan karbon ayak izi ve karbon vergisi konularını da değerlendirdi. AB’ye ihracat yapan işletmelerin karbon ayak izlerini hesaplamak ve raporlamak zorunda olduklarını vurgulayarak, “Bu, hem bir yük gibi görünebilir hem de yeşil dönüşüm için bir fırsat. Türkiye, stratejik bir yaklaşımla bu süreci avantaja çevirebilir ve dünyanın ‘Yeşil Üretim Üssü’ olma potansiyelini değerlendirebilir” ifadelerini kullandı. 2022-2024 Orta Vadeli Program’da yer alan karbon vergisinin uygulanmasıyla emisyon azaltımının hedeflendiğini kaydeden Akgül, “Karbon vergisi, ‘kirleten öder’ prensibine dayanıyor. Bu, işletmelerimizi daha temiz teknolojilere ve yenilenebilir enerjiye yönelmeye teşvik edecek” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik ve İstihdam

Akgül, iş dünyasının ortak hedefinin istihdamı artırmak ve sürdürülebilir büyüme sağlamak olduğunu belirterek, “Ekonomiye güveniyoruz, geleceğe umutla bakıyoruz. Ancak, bu umudu gerçeğe dönüştürmek için çevre bilinciyle hareket etmeliyiz. Sıfır Atık projesi, sadece çevresel bir girişim değil, aynı zamanda döngüsel ekonomi modeliyle istihdam potansiyeline sahip” dedi. Bunu destekleyen geri dönüşüm ve ileri dönüşüm projelerinin yeni iş alanları açtığını ve yerel ekonomiyi güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

Geleceğe Yönelik Vizyon

Akgül, Türkiye’nin hem ekonomik hem de çevresel anlamda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu dile getirerek, “Sıfır Atık projesi gibi girişimler, küresel arenada ülkemizin liderliğini pekiştiriyor. BM tarafından 30 Mart’ın ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ olarak ilan edilmesi, bu başarının bir göstergesi” dedi. İş dünyası olarak çevre dostu teknolojilere yatırım yaparak, karbon ayak izini azaltarak ve sürdürülebilir üretim modellerini benimseyerek ekonomiyi güçlendirebileceklerini vurguladı. Antalya’dan başlayarak Türkiye’yi yeşil ekonominin öncüsü yapma hedefiyle çalışmalarına devam edeceğini söyledi.