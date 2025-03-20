MÜSİAD Başkanı Ekmen’den Ekonomi Öngörüleri

MÜSİAD’IN EKONOMİK ANALİZLERİ

MÜSİAD Finansal Hizmetler, Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Hasan Ekmen, Türkiye ekonomisinin son yıllardaki büyüme sürecine ilişkin önemli bilgiler sundu. Ekonominin istikrarlı bir büyüme kaydettiğini belirten Ekmen, aynı zamanda enflasyon ve tedarik zinciri krizinin piyasalar üzerindeki etkilerini detaylandırdı. Ekmen, 2027 yılında emlak ve inşaat sektörlerinin büyümesi konusunda olumlu bir öngörüde bulundu. Ayrıca, yapay zekânın hizmet sektöründeki rolü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin son 20 yıl içinde kayda değer bir büyüme yaşadığını ifade eden Ekmen, bu süreçte üretimin yanı sıra Anadolu sermayesinin de önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Enflasyonun 2024 yılında büyük bir sorun teşkil edeceğini belirten Ekmen, “2025 yılı için enflasyon beklentimiz yüzde 23 ile yüzde 25 arasında” dedi. Pandemi döneminde tedarik zincirinin bozulmasının cari açık ve döviz kuru dalgalanmalarına yol açtığını aktardı. Üretimin Türkiye ekonomisi için merkezi bir noktada olduğunu ifade eden Ekmen, ekonomik bağımsızlığın sağlanması için yerli üretime daha fazla odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

ÜRETİM VE İŞ GÜCÜ PİYASASI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

“En iyi boykot, üretmektir” ifadesini kullanan Ekmen, 2050 yılında Türkiye’nin Polonya ile beraber dünyanın önemli ekonomik güçlerinden biri olacağını öngördü. Türkiye’deki işsizlik durumunun aslında iş beğenmeme sorunu olduğunu belirterek iş gücü piyasasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, yapay zekânın hizmet sektöründe önemli değişimlere yol açtığını ve hizmet kalitesini artıracağını söyledi.

Ekmen, Suriyelilerin beklenmedik bir şekilde ülkelerine dönmeleri durumunda Türkiye’de iş gücü piyasasında ciddi bir dengesizlik yaşanabileceğini vurguladı. Bu durumun belirli sektörlerde iş gücü açığına neden olabileceğini belirterek sürecin dikkatle yönetilmesi gerektiğini dile getirdi.