MÜSİAD Başkanı Özdemir Asgari Ücret Hakkında Açıklamalarda Bulundu

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e’de yayımlanan programda dikkat çekici yorumlarda bulundu. Özdemir, beklenen 2026 asgari ücreti hakkında değerlendirmelerde bulunarak “Beklenen enflasyon değil gerçekleşmiş enflasyon artı milli gelirden de pay alınması lazım. Büyüme oranının üzerine eklenerek asgari ücret açıklanması güzel olur. Rakam vermeyeyim.” ifadesini kullandı.

BEKLENEN ENFLASYON DEĞİL GERÇEKLEŞMİŞ ENFLASYON

Özdemir, iş dünyasının verilere dayalı hareket ettiğini ve Eylül ayındaki enflasyon artışının büyük bir kırılganlık yaratmadığını belirtti. “Eylül ayında enflasyonun yükselmesi iş dünyasında ciddi kırılganlık oluşturmaz. Karşımızda geçtiğimiz 10 yılın üstünde bir eylül ayı artışı var. Bu rakam biraz endişe verici olabilir.” diyen Özdemir, haziran ayından bu yana fiyatlama davranışlarında gözlemlenen bozulmaya dikkat çekti. Çekirdek enflasyona odaklanılması gerektiğini ifade ederek, “Burada direnç olduğunu görebiliyoruz.” dedi. Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklentisi olduğunu belirten Özdemir, “Bu ayki toplantıda 100-150 baz puan aralığında faiz indirimi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

PİYASADA CİDDİ PROBLEMLER VAR

Özdemir, Kovid sonrası piyasanın oturmuş olduğu dengeler üzerinde durarak, sıkı bir para politikası uygulamanın birçok olumsuz sonuç doğurabileceğini ifade etti. “Sadece enflasyonu düşürmeye endeksli bir para politikası izlenirse beraberinde birçok piyasa etkenini tahrip etmiş oluruz.” diyen Özdemir, bankaların faiz indirimlerini tam olarak yansıtmadığını düşündüğünü ekledi. Asgari ücret konusuna değinen Özdemir, “Sanayici daha çok üretici TL maliyetlerin yükselmemesi asgari ücretin yüksek açıklanmaması arzusunda.” şeklindeki durumu vurguladı.

TOPLUMUN İHTİYACI VAR

Ayrıca, asgari ücretin toplumda bir moral kaynağı olmasını beklediğini ifade eden Özdemir, “Hanehalkının morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.” vurgusunu yaptı. Gerçekleşmiş enflasyonun ve milli gelir payının asgari ücrete yansıtılması gerektiğini belirten Özdemir, “Halkın, toplumun kazancında enflasyon verisinin altında kalmayıp ülkenin büyüme oranının üzerine eklendiği rakamın daha makul olacağını düşünüyorum.” dedi. Bölgesel asgari ücret uygulamasına da değinen Özdemir, “Bölgesel asgari ücretin çok daha iyi yaklaşım sergileyeceğini düşünüyorum.” ifadesini kullandı ve İstanbul’da pilot uygulama yapılabileceğini belirtti.