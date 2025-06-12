MÜSİAD Başkanı Özdemir, Terörsüz Türkiye çağrısı yaptı

ÖZDEMİR’İN “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VİZYONUNA DAVETİ

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Diyarbakır’da düzenlenen “Terörsüz Türkiye Buluşması” toplantısında bir konuşma yaparak, “Gelin ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonunu sadece izleyenler olmayalım, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım.” çağrısını yaptı. Bu toplantıya, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, 84 şube ve temsilcilikten başkanlar katılım gösterdi. Özdemir, ayrıca Türkiye’nin uzun bir süredir sadece güvenlik sorunlarıyla değil, birliği ve kardeşlik hukukunu tehdit eden fitnelerle mücadele ettiğini belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE VE KARDENŞLİK VURGUSU

Özdemir, “Türkiye, yarım asra yakın bir süredir, sadece güvenlik sorunlarıyla değil, aynı zamanda kardeşlik hukuku ve ortak geleceğerle mücadele etti,” diyerek, bu süreçte yaşanan zorlukların tüm toplum için etkili olduğunu vurguladı. “Terör örgütünün silah bırakması, sadece bir grubun sonu değil, aynı zamanda kardeşliğimizin yeniden dirilişinin de müjdesidir,” dedi. Bu mücadelede yaşanan zorlukların toplumun geleceğini tehdit ettiğini de ekledi.

ORAL MALİYET VE BÜYÜME POTANSİYELİ

Özdemir, Türkiye’nin bu mücadelede kaybettiği kaynağın 2 trilyon doları aştığını belirterek, bu rakamın sadece bir ekonomik maliyet olmadığını, aynı zamanda ülkenin kaynaklarının zenginliğinin de kaybı anlamına geldiğini söyledi. “Bu kaynaklarla yüzlerce GAP projesi inşa edilebilirdi,” diyerek, ekonomik kalkınma potansiyeline dikkat çekti.

YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Özdemir, “Ürettiğimiz her 100 liralık milli gelirin neredeyse sadece 5 lirası bu topraklardan çıkarken, sanayi üretimindeki payı yüzde 3’ün, ihracattaki payı ise yüzde 1,4’ün altına inmiştir,” dedi. Bu durumun çözülmesi gereken yapısal bir sorun olduğunun altını çizdi. Ayrıca, bölgenin genç nüfus potansiyeline de vurgu yaptı.

KALKINMA ÇAĞRISI VE SORUMLULUK ÜSTLENME

Özdemir, artık kalkınma için çaba gösterme zamanının geldiğini ifade ederek, “Geliniz, bu tarihi sorumluluğu birlikte omuzlayalım. MÜSİAD olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi. Ayrıca, kalkınma için sahada olma kararlılığını yineledi.

ÇALIŞMA GRUPLARI VE HedefLER

MÜSİAD, bölgede ekonomi ve sosyal kalkınma için özel çalışma grupları kurma kararı aldı. Özdemir, “Bölgedeki tüm ticaret ve sanayi odalarıyla ve tarım kooperatifleriyle yakın ilişkiler tesis ederek kalkınma adına hızla sonuç alabileceğimiz alanları belirleyeceğiz,” şeklinde konuştu. Ayrıca, genç istihdamı için meslek liselerine yönelik programlar geliştireceklerini de söyledi.

MÜSİAD’ın bu sürecin en büyük destekçisi olmaya devam edeceği vurgulandı ve iş dünyasına terörsüz Türkiye için ortak bir vizyon oluşturma çağrısı yapıldı.