MÜSİAD Başkanından Birlik Ve Beraberlik Çağrısı

BURHAN ÖZDEMİR’İN AÇIKLAMALARI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Diyarbakır’de düzenlenen “Terörsüz Türkiye Buluşması” toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, “Gelin ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonunu sadece izleyenler olmayalım, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım.” ifadesini kullanarak, MÜSİAD’ın yönetim kurulu üyeleri ve pek çok şube başkanının katıldığı bu toplantının önemine vurgu yaptı.

TERÖRÜN ORTADAN KALKMASI

Özdemir, Türkiye’nin uzun bir süredir, sadece bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda birliği, dirliği ve kardeşliği hedef alan fitne ile mücadele ettiğini belirtti. “Bu mücadele, şehitlerimizin canını almakla kalmadı; aynı zamanda ülkemizin kalkınma umutlarını ve çocuklarımızın geleceğini de tehdit etti.” diyen Özdemir, geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmelerin, Türkiye’nin tarihi bir kavşağı geride bıraktığını gösterdiğini dile getirdi. Terör örgütünün silah bırakması ve kendini lağvetmesinin, sadece bir örgütün sona ermesi değil, aynı zamanda kardeşlik bağlarının yeniden canlanmasını simgelediğini belirtti.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Özdemir, “Biz tek bir milletiz.” diyerek, Türkiye’nin tarih boyunca nasıl bir arada durduğunu anlattı. Halkın birbiriyle olan bağlarının ve tarihsel süreçteki dayanışmanın altını çizen Özdemir, “Bu nedenle, terörün sona ermesi, kardeşliğimizin yeniden doğuşunun da habercisidir.” şeklinde konuştu.

ORTAK ZAFERİN ANLAMİ

Bu başarıyı sadece bir kesimin değil, 85 milyonun ortak zaferi olarak tanımlayan Özdemir, Türkiye’nin bu mücadelede harcadığı kaynakların 2 trilyon doları aştığını belirtti. Hrken bu kaynakların, ülkenin kalkınma potansiyelinin büyük bir kısmını etkilediğini ifade etti. Özdemir, “Böylece, ülkemizin gayrisafi yurt içi hasılası 3 trilyon doları aşarken, kişi başına milli gelir 30 bin dolara çıkabilirdi.” değerlendirmesini yaptı.

YAPISAL SORUNLARA DİKKAT

Özdemir, ekonomik potansiyelin yeterince değerlendirilemediğine dikkat çekerek, “Ürettiğimiz her 100 liralık milli gelirin neredeyse sadece 5 lirası bu topraklardan çıkıyor.” dedi. Bu durumun çözülmesi gereken yapısal bir sorun olduğunu ancak bu durumun kader olmadığını vurguladı.

KALKINMA İÇİN HIZLA HAREKETE GEÇME ZAMANI

Özdemir, bölgedeki ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için hemen harekete geçileceğini duyurdu ve “Bölgedeki şubelerimizle ekonomik ve sosyal kalkınma adına çalışmalar yapacağız.” dedi. Ayrıca, MÜSİAD olarak turizm, tarım ve ticaret gibi öncelikli sektörlerde iş geliştirme çalışmalarına başlanacağını ve gençlerin istihdamı için projeler geliştirileceğini belirtti.

MÜSİAD’IN ÇAĞRISI

Son olarak Özdemir, “Bu süreç bir son değil, şerefli bir yeniden başlangıçtır.” diyerek iş dünyası örgütlerine seslendi. Tüm tarafların bu tarihi sorumlulukları birlikte paylaşması gerektiğinin altını çizen Özdemir, “Gelin, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım.” şeklinde bir çağrı yaptı. Bu şekilde, MÜSİAD tüm iş dünyası örgütlerini ortak bir mücadeleye davet etti.