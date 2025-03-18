MÜSİAD’dan Muğla’da Sevgi Evleri İftarı

MÜSİAD’DAN SEVGİ EVLERİNE İFTAR PROGRAMI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi, devlet korumasındaki sevgi evlerinde kalan çocuklar için anlamlı bir iftar programı düzenledi. İftar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın salonunda gerçekleştirildi ve Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milletvekili Kadem Mete, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aktaş ve MÜSİAD üyeleri etkinliğe katıldı.

İFTAR PROGRAMI BAŞLANGICINDA DUYGUSAL ANLAR

Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla başlayan iftar programında konuşan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Ramazan ayının bereketi ve huzurunu paylaşmak için bir araya geldikleri için büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Aykaç, “Sevgili evlatlarımız ile bir araya gelmek bizim için bir mutluluk ve gururdur. Sizlerin duaları ve tebessümleriniz de bu sofranın en büyük bereketidir” dedi. Ayrıca, devletin toplumdaki yerinin önemine vurgu yaparak, “Çocuklarımız başta olmak üzere insanımıza yaptığımız her hizmeti bu anlayışla gerçekleştiriyoruz. Nasıl olsa birileri ilgileniyor diye düşünmüyoruz ve bu anlayışla sorunların daha da hafifleyeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

BİRİKİM VE HIZLANMA İHTİYACI VURGUSU

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aktaş, Ramazan ayında birlikte olmanın mutluluğunu belirterek, “Pek çok badireyi birlikte atlatan, siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan bir ülke olarak güven duyulan bir konumdayız. Türkiye Yüzyılı hedefine adım adım ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Türk iş adamlarının son yıllarda elde ettiği ilerlemelerin altını çizerek, “MÜSİAD, ekonomik bağımsızlığımız için Türk ekonomisinin lokomotifi durumundadır” dedi. Akbıyık, Ramazan ayının hayır getirmesi temennisinde bulunarak, “Rabbim oruçlarınızı ve dualarınızı kabul etsin” dileğini iletti.