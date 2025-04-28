MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, ilişkilerin güçlendiğini söyledi

İŞBİRLİKLERİ GÜÇLENİYOR

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliğinin giderek güçlendiğini belirtti. Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya ziyaretiyle birlikte ilişkilerin yeni bir döneme gireceğine inandıklarını ifade etti. MÜSİAD, Roma’da düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi ve İş Forumu öncesi iş insanlarını yemekte bir araya getirdi. MÜSİAD İtalya Şubesi Başkanı Gökhan Eller’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen davete, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye’nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı ve birçok iş insanı katıldı.

TİCARET İLİŞKİLERİ ARTACAK

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, “Türkiye-İtalya arasında, liderler arasında güçlü bir işbirliği var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız da Sayın (İtalya Başbakanı Giorgia) Meloni’nin daveti üzerine İtalya’nın başkenti Roma’ya geliyor” dedi. Asmalı, edilen zirve ve iş forumu için yapılan pazarlıkların Türkiye-İtalya arasındaki ticari ilişkilerin büyük bir hızla ilerlediğini ifade etti. Asmalı, şunları söyledi: “İtalya’nın Türkiye ile olan işbirliği ilişkileri her geçen gün güçleniyor. Son örneği de biliyorsunuz, çok önemli savunma sanayisinde imzalar atıldı.”

BÜYÜK PROJELER GÜNDEME GELİYOR

Davetin ev sahibi olan MÜSİAD İtalya Şubesi Başkanı Gökhan Eller, zirvenin son derece önemli olduğunu vurguladı. İtalya’da MÜSİAD’a benzer başka kuruluşların olmadığını belirten Eller, böyle bir daveti organize etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Hepimizin amacı Türkiye ile İtalya arasındaki bu ticaret hacmini genişletmek ve büyütmek. Biz de bu iradedeyiz inşallah. Büyük projelerle geldik toplantıya” şeklinde konuştu. İtalya’daki kayyum atanmış en büyük şirketlerin listesini çıkarma çalışmalarını aktaran Eller, bu şirketlerin büyük olduğu ve alımların tek başına zorlayıcı olabileceğini ifade etti, “konsorsiyum anlaşmasıyla bir topluluk halinde olabilir” dedi. Ayrıca, bakanlığa sundukları projelerin bulunduğunu ekledi.