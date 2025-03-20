MÜSİAD İzmir İftarında Buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen iftar programında, şehit ve gazi aileleri, yaşlılar evinde kalan büyükler, kimsesiz çocuklar, öğrenciler ve iş insanları bir araya gelerek oruçlarını açtı. MÜSİAD İzmir Şubesi’nin Balçova’da bir otelde gerçekleştirdiği iftar etkinliği, Türk Tasavvuf Müziği konseriyle başladı ve Kuran-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. Ezanın okunmasıyla birlikte birçok vatandaş bir arada oruçlarını açtı.

DEVLET VE SİVİL TOPLUMUN GÜCÜ

İzmir Valisi Süleyman Elban, Anadolu insanının devletin her alanında yatırım yapmasını teşvik etti ve şu sözlere yer verdi: “Bu kültür milletin hayatına yön veren her alanda hakim olmadığı sürece iddialı olma ihtimaliniz güçlü olmayacaktır.” Elban, sivil toplum ve iş dünyası kuruluşlarının devlet yanında güçlü durması gerektiğini ifade etti.

ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, geleneksel iftar programında bir araya gelmekten memnun olduklarını belirtti. Temur, “Türkiye Yüzyılı’nı ‘Ticaret Yüzyılı’ yapma vizyonumuz doğrultusunda, üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı merkeze alarak çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu. İş dünyası olarak amaçlarının insanlığa hizmet etmek olduğunu da vurguladı.

GAZZE İNSANİ BİR MESELE

Temur, Gazze konusunun siyasetten öte insani bir mesele olduğunu belirterek, “Biz, bu ifadeleri kullandığımızda karşılaştığımız eleştiriler umursamazlığımızdan değil, gerçeklerden kaynaklanıyor. Gazze, siyasi bir konu değil, insani bir meseledir.” dedi.

RABİA PERFORMANSI VE DAYANIŞMA GEREKİYOR

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, iş dünyasında birlik ve dayanışmanın gerekliliğine dikkat çekerek, “Bugün dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalan Müslüman kardeşlerimiz var.” ifadelerini kullandı. Özdemir, Türkiye’nin uluslararası düzeyde güvenli bir liman olma hedefini ve büyümeye yönelik attığı adımları aktardı.

GÜÇLÜ BİR TURUNCU

Özdemir, Türkiye’nin büyük bir sıçrama döneminde olduğunu ve bu hedeflere ulaşmak için kararlı olunması gerektiğini belirtti. MÜSİAD olarak terörsüz Türkiye hedefinin önemini vurgulayan Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki sürecin tarihi bir fırsat olduğuna inandıklarını kaydetti.

MÜSİAD VE BORÇLAR

AK Parti İzmir İl Başkanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Saygılı ise, MÜSİAD’ın modern Ahilik sisteminin başını temsil ettiğini ve bu durumun uluslararası alanda önemli olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi gibi birçok önemli isim katıldı.