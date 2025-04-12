MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Akçin, Ekonomik Kriz Belirtti

TARIMDAKİ KAYIPLAR EKONOMİYİ TEHDİT EDİYOR

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, yaşanan kaybın, tarımın ötesinde şehrin tamamının ekonomik yapısını tehdit ettiğini vurguladı. Akçin, “Bu sadece bir ürün kaybı değil, ekonomik ve sosyal krizdir” diyerek olumsuz hava koşullarının Malatya’nın en önemli tarımsal ürünü olan kayısıda ciddi kayıplara neden olduğunu belirtti. Akçin, yaşanan zararın tarımsal üretimle kalmayıp, sanayi, ticaret, istihdam ve ihracat başta olmak üzere tüm ekonomik alanları etkilediğini ifade etti. Malatya ekonomisinin yaklaşık yüzde 70’inin kayısı sektörü ile şekillendiğine dikkat çeken Akçin, bu zararın çok boyutlu bir krizin patlak vermesine yol açabileceğini söyledi.

ZİNCİRLEME ETKİLER VE İSTİHDAMDAKİ DÜŞÜŞ

Akçin, tarlada yaşanan kaybın zincirleme etki ile mevsimlik işçilerden, nakliyecilere, ambalaj sanayisine, esnafa ve ihracatçılara kadar pek çok kesimi olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti. Hasat döneminde her yıl on binlerce kişiye geçici istihdam sağlayan sektör, bu yıl önemli bir daralma riskiyle karşı karşıya. Yaşanan don olayının birçok sektörü etkilediğini dile getiren Akçin, üreticilerin gelir belirsizliği yaşadığını, mevsimlik işçilerin işsizlik tehdidi altında olduğunu, şehir içindeki nakliyecilerin gelir kaybıyla karşılaştığını aktardı. Ayrıca, ambalaj sanayisinin sipariş iptalleri nedeniyle üretimi durdurma riski taşıdığına dikkat çekti. Bine yakın esnaf ve tüccarın ekonomik kayıplarla karşılaşabileceği ve 150 civarında ihracatçı firmanın yurt dışı bağlantılarını sürdüremeyebileceği ifade edildi.

KRİZ YÖNETİMİNDEKİ GEREKEN POLİTİKALAR

Yüzlerce çalışanın işsizlik riskiyle karşı karşıya olduğu ve şehir ekonomisine yıllık 600 milyon dolarlık katkının kaybının, hizmet ve yan sanayi sektörlerine de olumsuz yansıyacağı belirtildi. Akçin, “Ortaya çıkan tablo sadece bir tarımsal ürün kaybı değil, şehrin tamamını ilgilendiren bir ekonomik ve sosyal krizdir” dedi. Krizin yönetiminde sadece üreticinin korunması yeterli olmayıp, sektörün tüm bileşenlerinin de korunması gerektiğini vurguladı. MÜSİAD olarak sahadaki gelişmeleri takip ettiklerini ve sektör temsilcilerinden aldıkları bilgileri ilgili kurumlara ilettiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Akçin, geçici çözümlerin yetersiz kalacağını, “Yapısal, sürdürülebilir ve koruyucu politikaların hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bugün alınacak kararlar yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de şekillendirecektir” diyerek sözlerini tamamladı.