MÜSİAD, Sağlık Sektörüne Yerli Çözüm Önerdi

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GÜNCEL DURUMU

MÜSİAD Sağlık Sektörü Kurulu Başkanı Hüseyin Sarpkaya, tıbbi cihaz sektörünün mevcut durumu ve geleceğe yönelik çözüm önerileri üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Yayınlanan raporda, sektörün yaşadığı zorluklara etkili çözümler sunulduğunu söyleyen Sarpkaya, yerli ve milli üretimin sağlık ekosisteminin sürdürülebilirliği için kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Hüseyin Sarpkaya, MÜSİAD Sağlık Sektörü Kurulu olarak sağlık ekosisteminde geniş bir temsil ağına sahip olduklarını belirtti. “650 üyemiz ile sağlığın alt disiplinlerine hitap ediyoruz. Bu, sektörün dinamiklerini anlamamızı ve daha iyi çözümler üretmemizi sağlıyor” dedi. Türkiye’de uzun yıllardır aktif bir şekilde üretilen tıbbi cihazların, ithalat bağımlılığının hala yüksek olduğunu vurguladı.

KÜRESEL TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNDE DEĞİŞİM

Küresel ölçekte tıbbi cihaz sektöründe büyük değişimler yaşandığını ifade eden Sarpkaya, “Küresel firmalar ile global firmaları ayırıyorum, çünkü küresel firmalar sömürgeci ve baskıcı. Dünyada birçok firma Ar-Ge merkezlerini kapatıp start-up firmalardan bilgi alıyor” dedi. Türkiye’nin bu süreçte güçlü bir sağlık vizyonu oluşturması gerektiğini ve yeni nesil teknolojilere daha fazla yatırım yaparak küresel oyuncular arasında yer alması gerektiğini belirtti.

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Sağlık sektörünün geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulunan Sarpkaya, gıda takviyeleri ve zenginleştirilmiş besinler konusunda Türkiye’nin iyi bir seviyede olduğunu ifade etti. Ayrıca, “İkame ürünler için yerlileştirme çalışmaları yapmamız gerekiyor. Sosyal güvenlik şemsiyesi yaşlı kesime bakmakta zorluk çekiyor” diyerek, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için yerli üretimin desteklenmesine dikkat çekti.