MÜSİAD Ve ERÜ İşbirliği Projesi Başladı

PROJE İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından hayata geçirilecek olan ‘Kayseri Şehir Endeksleri’ projesinin imza töreni yapıldı. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı.

EKONOMİK VE SOSYAL DİNAMİKLER HEDEFLENİYOR

Programın açılışında MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, “Uzun süredir gündemde olan Kayseri’nin kendi İhracatçılar Birliği ve Bölge Gümrük Müdürlüğü ihtiyacı, şehrimizin ihracat rakamlarının son beş yıldır yerinde sayması ve miktar bazında düşüş göstermesiyle daha da önem kazanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan proje; yalnızca ihracat değil, şehrin tüm ekonomik ve sosyal dinamiklerini kapsayan sürekli bir SWOT analiz platformu oluşturmayı hedefliyor. Nitelikli güç için nitelikli göçe ihtiyaç var. Burada kastettiğimiz güç, Marmara Havzası’ndan Kayseri’ye gelmesini arzu ettiğimiz yetişmiş iş gücüdür. Kayseri’nin nitelikli göç alması, ihracat kapasitesinin artması ve şehrimizin ihtiyaçlarının bilimsel veriler ışığında analiz edilmesi için Kayseri Şehir Endeksleri projesini hayata geçiriyoruz. 2025 yılı bitmeden projenin ilk fazının sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

VERİ YÖNETİMİ VE YAPAY ZEKA KULLANIMI ÖNE ÇIKIYOR

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, “Böyle bir projede ERÜ olarak bizlerin de yer almaktan çok mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Veri yönetimi dediğimiz zaman konu biraz daha soyut seviyede kalıyor. Sahip olduğunuz verileri yönetemediğiniz, analiz edemediğiniz takdirde geliştireceğiniz stratejiler havada kalıyor. Şehrimize ait 145 farklı alanda elde edilen bu verilerin yönetilecek olması açısından özellikle derin öğrenme ve yapay zeka ile projeyi desteklemek bence şehir için çok önemli bir adım. MÜSİAD yönetimine teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların somut sonuçları olacaktır. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ŞEHRİN HİKAYESİ YAZILIYOR

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Şehrimizde birçok meselede dertlenen ve birçok konuda ‘ne yapabilirim?’ diye düşünen Kayseri MÜSİAD’ını tebrik ediyorum. Kayseri Şehir Endeksleri, sadece rakamlardan bahsetmiyor; aslında şehrin hikayesini yazıyorsunuz. ERÜ, Araştırma Üniversiteleri arasında 11. sıradaydı, şimdi gururla söylüyoruz ki Türkiye’de 8. sıradayız. Şeffaf bir çalışma sistemi olacağından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah her aşamasında bilgi vererek toplantılar yaparız” ifadelerini kullandı. Program protokolü imzalamakla sona erdi.