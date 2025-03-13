MÜSİAD Ve Kızılay’dan Afet Protokolü

AFETLERLE MÜCADELE İÇİN TARİHİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

MÜSİAD Kayseri Şubesi ve Kızılay Derneği Kayseri Başkanlığı, afetlere karşı daha etkili ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzaladı. Bu protokol, Kayseri’deki afet ve acil durumlara hızlı ve etkili müdahale için AFAD Kayseri İl Müdürlüğü akreditasyonuyla Kızılay Derneği tarafından düzenlenecek eğitimleri kapsıyor. Ayrıca, MÜSİAD Kayseri Kızılay arama kurtarma ekibi kurulması planlanıyor ve ekip için gerekli araç ve ekipmanlar MÜSİAD Kayseri tarafından sağlanacak.

AÇIKLAMALARLA AFET BİLİNCİ ARTIYOR

İmza töreninde konuşan MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, “Afetler, doğal ya da insan kaynaklı olaylar olarak her an hayatımızı tehdit edebiliyor. Depremler, sel, yangın ve diğer acil durumlar sırasında hızlı müdahale, can ve mal kaybını en aza indirmek adına kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle afet bilincinin kazandırılması, sadece bireyler değil, tüm toplum için hayati bir önem taşıyor. Afet bilinci, insanların afetlere nasıl hazırlıklı olmaları gerektiğini öğrenmelerini, afet anında doğru kararlar alabilmelerini ve toplumsal dayanıklılığı artırmalarını sağlıyor. Bugün Valimiz Gökmen Çiçek başkanlığında imzaladığımız bu protokol, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturulmasına ve bu durumlarda hızlı müdahale edilmesine yönelik önemli bir adım oluyor. MÜSİAD Kayseri Şubesi, Kızılay Derneği Kayseri Başkanlığı ve AFAD’ın iş birliğiyle kurulacak olan hafif arama kurtarma ekibi, afet anlarında hızlı ve etkin müdahaleyi sağlayacak bir yapı oluşturacaktır. Bu tür ekiplerin varlığının ne kadar önemli olduğunu, afetlerdeki ilk birkaç saat içinde yapılacak müdahalenin ne kadar kritik olduğunu Yüzyılın Felaketinde bir kez daha gördük,” diye belirtti.

GÖNÜLLÜLÜK VE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

MÜSİAD Kayseri Şubesi, afet bilincinin yaygınlaştırılması, gönüllülüğün teşvik edilmesi ve afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturulması konularında AFAD İl Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği yaparak çalışmalarına devam ediyor. Bu çabalar, Kayseri’deki toplumsal dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.

– KAYSERİ