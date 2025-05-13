Müsilaj, Balıkçılara Ciddi Zarar Verdi

BALIKÇILARIN MÜSİLAJLA MÜCADELESİ

Bursa’nın Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, müsilaj nedeniyle tüm balıkçıların ağlarının zarar gördüğünü vurguladı. Dalarel, ağ tamirlerine ciddi paralar harcadıklarını ifade etti. Denizlerde 15 Nisan’dan itibaren yasakların başladığını belirten Dalarel, bu yasağın 12 metreden büyük tekneler için uygulandığını, 12 metreden küçük teknelerin ise denizlere açılabildiğini aktardı. Eylül ayından bu yana Marmara Denizi’nde görülen müsilajın, balıkçılar için büyük bir sorun olduğunu söyleyen Dalarel, müsilajın teknelerin motorlarına da ciddi zararlar verdiğini anlattı.

AĞLARDAKİ ZARARLAR

Dalarel, müsilajın en büyük zararı ağlara verdiğini belirterek, “Ağlarımızı patlattı. Denize açılıp ağı müsilaj nedeniyle zarar görmeyen balıkçı yok. Küçük balıkçıyı inanılmaz mağdur etti. 100 metre ağın değeri 10-15 lira arasında satılıyor. En küçük teknede bile en az 50-60 bin liralık ağ bulunuyor. Sezondan çıktık, ağ tamiri sürüyor. Tüm kazancımızı ağ tamirine harcadık, hatta cebimizden ek harcama yaptık.” dedi. Dalarel, 5-6 metrelik bir kayığın bile 200 bin liralık ağ taşıdığını kaydederek, “Bu ağın tam onarıma girmesi gerekiyor. Onarım için balıkçılarımız 100 bin lira harcadı. Bazen onarım masrafı, yeni ağ almakla aynı fiyata geldiği için pek çok balıkçı yeni ağ almak zorunda kaldı.” şeklinde konuştu.

AĞ TAMİRLERİYLE GEÇİYOR

15 Nisan’da çinokap ve istavrit ağını atmaları gerektiğini ancak denizdeki müsilajın buna engel olduğunu dile getiren Dalarel, sağlam ağlarının kalmadığını ifade etti. “Balık sezonda da çoktu, şimdi de var ama biz halen ağ tamiriyle uğraşıyoruz. Kıyılar hasarlı ağlarla dolu.” diye ekledi. 76 yaşındaki balıkçı ve ağ tamircisi Erdoğan Sezginer, bu yıl Gemlik Körfezi balıkçısının müsilaj nedeniyle cebine bir lira koyamadığını ve üstüne ağ tamirine harcama yaptığını belirtti. Sezginer, “Denize açıldın, ağ attın, gittin geldin, mazot hepsi masraf. Ama elde balık yok çünkü müsilaj çok. Herkes bu yıl ağ tamiri yaptırdı. Müsilaj giderek yoğunlaşıyor. Günlük 3 bin lira veriliyor ağ tamirine, maliyeti yüksek.” ifadesini kullandı.

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