Müsilaj Balıkçıları Mağdur Ediyor

DENİZLERDEKİ MUSİLAJ ETKİSİ

Bursa’nın Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, müsilajın balıkçılara büyük zararlar verdiğini vurguladı. Dalarel, “Ağları zararı görmeyen balıkçı yok” diyerek, ağ tamirleri için ciddi miktarda paralar harcandığını aktardı. 15 Nisan’dan itibaren denizlerde yasakların başladığını belirten Dalarel, bu yasakların 12 metreden büyük tenkeler için geçerli olduğunu, 12 metreden küçük teknelerin ise denize açılabildiğini ifade etti. Eylül ayından bu yana görülen müsilajın Marmara Denizi’nde balıkçılar için büyük bir sorun haline geldiğini söyleyen Dalarel, bu durumun teknelerdeki motorlara da ciddi zarar verdiğini anlattı.

AĞLARDAKİ ZARARLAR

Dalarel, müsilajın ağlara büyük hasar verdiğini dile getirerek, “Ağlarımızı patlattı. Denize açılıp ağı müsilaj nedeniyle zarar görmeyen balıkçı yok” dedi. Küçük balıkçının son derece mağdur olduğunu belirten Dalarel, 100 metre ağın değerinin 10-15 lira arasında değiştiğini, en küçük teknelerde bile en az 50-60 bin liralık ağ bulunduğunu vurguladı. “Sezondan çıktık, ağ tamiri sürüyor. Tüm kazancımızı ağ tamirine harcadık hatta cebimizden ilave harcama yaptık” diyerek balıkçıların durumunu anlattı.

KÜÇÜK TEKNELERİN MÜCADELESİ

5-6 metrelik bir kayığın bile 200 bin liralık ağı taşıdığını ifade eden Dalarel, bu ağların tamirinin gerektiğini ve onarıma 100 bin lira harcandığını aktardı. Bazen balıkçıların onarımın maliyetinin yeni bir ağ almaktan farksız hale geldiğini belirtti. 15 Nisan’da çinokap ve istavrit ağını atmaları gerektiğini ancak müsilajın buna engel olduğunu, atacak sağlam ağlarının kalmadığını dile getirdi. “Balık sezonda da çoktu şimdi de var ama biz halen ağ tamiriyle uğraşıyoruz. Kıyılar hasarlı ağlarla dolu” diye ekledi.

GEÇİM SIKINTISI

76 yaşındaki balıkçı ve ağ tamircisi Erdoğan Sezginer ise bu yıl Gemlik Körfezi’nde balıkçının müsilaj yüzünden cebine 1 lira koyamadığını ve üstüne ağ tamirine para harcadığını belirtti. “Denize açıldın, ağ attın, gittin geldin, mazot hepsi masraf. Ama elde balık yok çünkü müsilaj çok. Herkes ağ tamiri yaptırdı bu yıl. Müsilaj giderek yoğunlaşıyor. Günlük 3 bin lira veriliyor ağ tamirine, maliyeti yüksek” ifadeleriyle durumu özetledi.