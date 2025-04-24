Müsilaj, Denizleri Tehdit Ediyor!

Gemlik İlçe Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik Körfezi’nde müsilajın ciddi etkiler yarattığını ifade ederek, “Denizin altında yaşam bitmiş durumda. Müsilaja karşı mutlaka önlem almalıyız. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar artık evlerine ekmek götüremiyor” dedi. Eylül ayından bu yana müsilaj nedeniyle av sezonunu kapatan Gemlikli balıkçılar, denizlerden yeterli verim alamıyor. Müsilaj, balıkçılıkla geçinenleri zor bir duruma getirdiğini söyleyen Deviren, “Müsilaj, insanların görmek istemediği ve doğada yaşamı olumsuz etkileyen bir görüntü ortaya çıkarıyor. Müsilajın çeşitli nedenleri var. Gemlik özelinde durumu değerlendirirsek, Karsak Deresi’nin 40 yıl önceki halini bilen biriyim. O dönemde orada canlı balıkların bulunduğunu ve elleriyle balık yakalayanların olduğunu biliyorum. Şu anda denizin dibine bazen dalıyorum ve oradaki canlıların durumunu çok iyi biliyorum. Biz, yaşamı öldürmüşüz. Bunun sorumlusu hepimiziz. Doğayı kirletenlere ses çıkarmayan da bizleriz. Gözümüzü, kulağımızı kapattığımız sürece bu sorunlar devam edecektir. Toplumsal duyarlılığımızın artması gerekiyor” şeklinde konuştu.

DENİZİN ALTINDA YAŞAM BİTMİŞ DURUMDA

Geçimini balıkçılıkla sağlayan ailelerin zor durumda olduğunu belirten Deviren, “İnsanlar, evlerine ekmek götüremiyor. Denizin altında yaşam bitmiş durumda. Bununla ilgili önlemler almalıyız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, müsilaj ve alınması gereken önlemler konusunda bir çalışma içinde. Orhangazi Arıtma Tesisi’nin devreye girmesiyle Karsak Deresi’ne akan tüm atıkların önlenmesi gerekiyor. Bu durum, birlikte başarılabilecek bir konu. Sadece belediyenin değil, derenin içine herhangi bir atık atan herkesin önlenmesi şart. Duyarlı olarak, Marmara Denizi’ni kurtaracağız. Sadece bununla kalmayacağız, Türkiye’de toplumsal bir değişime de örnek olacağız. Balıkçılarımızın evlerine ekmek götürebilmelerini, turizmle geçinen vatandaşlarımızın işletmelerini rahatça açıp hizmet verebilmelerini istiyoruz. Güneşli günler için el birliği şart” ifadelerini kullandı.

BALIKÇILAR GÜNLERİNİ AĞ TEMİZLEMEKLE GEÇİRİYOR

Eylül ayından bu yana müsilajın etkisini sürdürdüğünü belirten Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, “Müsilaj, Gemlikli balıkçıların denize açılmasını engelledi. Sadece Gemlik değil, Marmara Bölgesi’nin neredeyse tamamında balıkçılar denize çıkamadı. Çok büyük zararlar yaşandı. Balıkçı arkadaşlarımız, günlerini sürekli ağ tamiriyle geçirmek zorunda kalıyor. 2021 yılından bu yana bu soruna karşı önlem alınması için mücadele ediyoruz. İklim değişikliği ve yaşanacak sorunları en başından beri dile getiriyoruz. Müsilajın mayıs ve haziran aylarında daha da artmasını bekliyoruz. Bu aylarda, yüzeye çıkan müsilajı herkes görecek. Eğer gerekli önlemleri almazsak, tablo daha da kötüleşecek. Kontrolsüz şekilde denizlere bırakılan atıkların mutlaka denetlenmesini istiyoruz. Müsilajın önlenmesi, önümüzdeki yıl balık verimliliği açısından büyük önem taşıyor” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, deniz ekosistemini korumak ve daha sağlıklı, verimli avcılığı kontrol altına almak amacıyla, balıkçılar 1 Eylül 2024 tarihinde başlayan av sezonunu 15 Nisan itibarıyla kapatıyor. Yasak, avcılık yapan gırgır ve trol gibi balıkçı gemilerini kapsarken, küçük ölçekli kıyı balıkçıları bu yasaktan etkilenmiyor.