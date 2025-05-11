MÜSİLAJ, Gemlik Körfezi’ni Tehdit Ediyor

GEMLİK KÖRFEZİ’NDE MÜSİLAJ ENDİŞESİ

Bursa’nın Gemlik Körfezi, müsilajla kaplanırken, ilçenin turistik mahallelerinde oluşan tabaka ciddi bir endişeye yol açıyor. Yaz sezonunun başlaması ile birlikte, Bursa ve İstanbul’dan gelen tatilcilerin sıkça tercih ettiği Kumla, Karacaali ve Narlı mahallelerinde görülen müsilaj, hem esnafı hem de yerel halkı tedirgin ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Efsun Dindar, “Geçtiğimiz kış aylarından itibaren biliyoruz ki denizin derinlerinde müsilaj oluşumu başlamıştı ve canlı yaşamını tehdit etmeyle ilgili riskler barındırıyordu” diyor.

MARMARA’DAKİ MÜSİLAJ KRİZİ YENİDEN GÜNDEMDE

Marmara Denizi’nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj, yeniden gündeme geldi. Gemlik ilçesinde de müsilaj, deniz yüzeyini kapladı. Uzmanların Marmara Denizi’ndeki gözlemleri, müsilajın 20-30 metre derinliklerde yoğunlaştığını gösteriyor. Uzmanlar, bu durumun 2021 yılına benzer bir krizin yeniden yaşanabileceği konusunda uyarılar yapıyor. Kumla Mahalle Muhtarı Kazım Ata, “Gemlik’in güzide sahil kesimlerinden biriyiz. Ancak bu yıl tüm Gemlik sahilinde olduğu gibi Kumla sahilimiz de müsilaj belasıyla uğraşıyor” şeklinde konuşuyor.

OKULLAR KAPANDIKTAN SONRA KALABALIK BEKLENİYOR

İlgili kıyı kesiminin acilen temizlenmesi gerektiğine dikkat çeken Ata, “10-15 gün içinde, okullar da kapandıktan sonra en az 200-300 bin kişinin Kumla’ya akın etmesini bekliyoruz. Bu şekilde çok kötü durumda” ifadelerini kullanıyor. Müsilaj, bunun yanı sıra av sezonundaki balıkçılığı da olumsuz etkiliyor. Olta balıkçısı Hasan Basri, “Tekneler bile balığa çıkamıyor, o kadar berbat. İnsanlar bol bol olta atıyor, ama oltası bile pislik içinde çıkıyor” diyor.

KİRLİLİK BALIK ÇEŞİTLİLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Doç. Dr. Efsun Dindar, müsilajın balık çeşitliliğine olumsuz etkileri olduğuna vurgu yapıyor. “Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte, deniz suyunun sıcaklıkları da artış göstermeye başladı” diyen Dindar, bu durumun müsilajın deniz yüzeyinde daha görünür hale gelmesine sebep olduğunu belirtiyor. Ayrıca, atık su deşarjları ve derelerle kirliliğin Marmara Denizi’ne taşındığını, bunun da müsilajın hızlı bir şekilde tetiklenmesine neden olduğunu ifade ediyor. “Canlı ekosistemi çok büyük tehlike altında” diyen Dindar, oksijenin olmadığı bir ortamda canlı yaşamının büyük tehlikeye girdiğini belirtiyor.