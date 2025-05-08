Müsilaj Kınalıada’da Yeniden Belirginleşti

DENİZ SALYASI YENİDEN GÖRÜLDÜ

Kınalıada açıklarında, İstanbul’un popüler turizm bölgelerinden biri olan bu alanda müsilaj tekrar belirdi. Önceki yıllarda 2007-2008 ve 2021 yıllarında Marmara Denizi’nde gözlemlenen müsilajın yeniden ortaya çıkması, endişeleri artırıyor. Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıklarında belirlenen müsilaj tabakası dron ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU

Deniz yüzeyini kaplayan beyazımsı yapının yayılışı açıkça görüldü. Bu görüntüler, bölge halkı ve turizmciler arasında tedirginlik yarattı. Müsilaj, deniz ekosistemini tehdit ederken, özellikle yaz aylarında sıcaklık artışı, kirlilik ve durağan su gibi faktörler nedeniyle oluşuyor.