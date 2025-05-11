MÜSİLAJ, KUMLA SAHİLLERİNİ TEHDİT EDİYOR

DENİZDEKİ MÜSİLAJ ENDİŞE YARATIYOR

Bursa’nın Gemlik Körfezi, müsilajla kaplanmaya devam ediyor. İlçenin turistik bölgelerindeki sahillerde oluşan müsilaj tabakası, hem tatilcileri hem de esnafı tedirgin ediyor. Yaz sezonunun başlangıcı ile birlikte, Bursa ve İstanbul’dan gelen tatilcilerin yoğun bir şekilde tercih ettiği Kumla, Karacaali ve Narlı mahallelerinden kaynaklanan durum, yerel halkta kaygı oluşturuyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, “Geçtiğimiz kış aylarından itibaren biliyoruz ki denizin derinlerinde müsilaj oluşumu başlamıştı ve canlı yaşamını tehdit etmeyle ilgili riskler barındırıyordu” diye belirtiyor.

MARMARA’DA YENİDEN KRİZ RİSKİ

Marmara Denizi’nde 2021 yılında büyük zarar veren müsilaj sorunu geri dönüyor. Mudanya’nın ardından Gemlik’te de müsilaj oluşumu gözlemlendi. Uzmanların yaptığı ölçümler, müsilajın 20-30 metre derinliklerde yoğunlaştığını gösteriyor. Bu durum, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, tatilcilerin akın ettiği sahillerde hem esnafta hem de vatandaşta tedirginliğe yol açıyor. Kumla Mahalle Muhtarı Kazım Ata, “Gemlik’in güzide sahil kesimlerinden biriyiz. Ancak bu yıl tüm Gemlik sahilinde olduğu gibi Kumla sahilimiz de müsilaj belasıyla uğraşıyoruz. Hemen hemen 15-20 gündür aralıksız müsilaj sahilimizi tehdit ediyor” diyerek durumu aktarıyor.

KİŞİ SAYISI ARTIYOR

Kıyı kesiminin acilen temizlenmesi gerektiğini ifade eden Ata, “Bunun bir çözümünün olması gerekiyor. En azından kıyıdaki sahil temizliğinin yapılması lazım. 10-15 gün içinde okullar da kapandıktan sonra en az 200-300 bin kişinin Kumla’ya akın etmesini bekliyoruz. Bu şekilde çok kötü durumda” diyor. Balıkçılar da müsilaj nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Olta balıkçılığı yapan Hasan Basri, “Tekneler bile balığa çıkamıyor, o kadar berbat. Hele dün denizi tanıyamazdınız, bembeyaz, sanki kum içinde” şeklinde görüş bildiriyor.

MÜSİLAJIN SEBEPLERİ

Doç. Dr. Efsun Dindar, müsilajın balık çeşitliliğine olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekerek, Marmara Denizi’nin kış aylarından beri uyarı verdiğini aktarıyor. Dindar, “Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte, deniz suyunun sıcaklıkları da artış göstermeye başladı. Müsilaj da maalesef deniz suyu sıcaklığının artmasıyla birlikte yüzeyde kendini göstermeye başladı” diyerek durumu özetliyor. Müsilajın sebepleri arasında atık su deşarjları ve derelerle kirliliğin Marmara Denizi’ne taşınmasının müsilajın hızlı bir şekilde tetiklenmesine neden olduğunu ifade eden Dindar, “Müsilajın sebeplerinden en önemlisi, azot ve fosfor yükü açısından yüksek suların Marmara Denizi ile buluşmasıydı. Evsel nitelikteki atık sular, kirli sular, arıtılmadan bırakılan ya da derin deniz deşarjlarıyla bırakılan sular maalesef deniz suyunun azot ve fosfor yükünü artırarak fitoplanktonların hızla artmasına sebep oluyor” diye konuşan Dindar, canlı ekosistemin büyük bir tehlike altında olduğunu vurguluyor.