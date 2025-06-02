Musk’a Milyarlar, Üç Seçenek Belirlendi

Tesla, Elon Musk’ın maaşını belirlemek için karmaşık bir süreçten geçiyor. Wall Street Journal’a göre, 2018’de verilen 56 milyar dolarlık dev hisse ödülü, 2024’te 101 milyar dolara ulaşmasına rağmen, iki kez Delaware mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu durumun nedeni, yönetim kurulunun Musk’a bağımlılığı ve sürecin hatalı olması. Geçen yıl S&P 500 CEO’ları arasında 0 dolar maaşla en az kazanan Musk, şimdi yeni bir ödeme paketi bekliyor. Tesla’nın işleri zayıflarken ve Musk Trump yönetiminden uzaklaşmışken, masada üç seçenek var.

İLK SEÇENEK: BÜYÜK RİSK AL KAZAN

WSJ’ye konuşan ücret danışmanlığı şirketi Johnson Associates’in genel müdürü Alan Johnson’a göre, Tesla yönetim kurulunun Musk’a işi yapması ve halefini belirlemesi adına net talimatlar vermesi gerekli. Johnson, “Eğer kalır ve değer yaratırsan çok para kazanırsın. Ama ilgilenmez veya değer yaratmazsan kazanamazsın” diyor. Ayrıca, yönetim kurulunun büyük düşünmesi gerektiğini vurgulayan Johnson, Musk’ın Tesla hisselerinden milyarlarca dolar kazanma potansiyelinden motive olduğunu aktarıyor. Johnson, Musk’ın maaş yapısının daha basit hale getirilmesi gerektiğini düşünüyor. 2018’deki opsiyon paketi, karmaşık dönemler ve çeşitli piyasa/operasyon hedefleriyle doluydu. Bu kez, karmaşıklığı ortadan kaldırarak piyasa performansını veya piyasa ile eşleşen hisse fiyatı performansını ödüllendirmenin yeterli olacağını belirtmektedir.

İKİNCİ SEÇENEK: CEO GİBİ MAAŞ AL

Bazı uzmanlar, yönetim kurulunun Musk’ın Tesla’daki hisse oranını artırma isteğini karşılama zorunluluğu olmadığını savunuyor. Musk, şirketin yüzde 25’ine sahip olamazsa farklı işlere yönelebileceğini ifade etti. Şu anda hisselerin yaklaşık yüzde 20’si Musk’a ait. Musk’a göre bu durum, kendisine daha fazla hareket alanı sunuyor. Farient Advisors’ın kurucusu ve CEO’su Robin Ferracone, “Burada bir yönetici işi yapması için birine ödeme yapıyorsunuz, bu hisse oranından ayrı tutulmalı. Eğer daha fazla hisse istiyorsa, gidip alabilir” diyor. Ferracone, yönetim kurulunun Musk’a yıllarca şirkette kalırsa Tesla’nın bazı hisselerini eşleştiren bir ortak yatırım modeli oluşturabileceğini açıkladı.

ÜÇÜNCÜ SEÇENEK: HERKES GİBİ MAAAŞ AL

2024’ün en yüksek maaşlı Axon CEO’su Rick Smith, geçen yıl aldığı 165 milyon dolarlık maaş paketinin, şirketin yaklaşık 4.000 çalışanına açık olan bir plan çerçevesinde yapılandırıldığını belirtti. Smith, bu paketin Musk’ın 2018’deki planından esinlendiğini vurguladı. 2024 paketi, hisse fiyatı ve finansal ölçütler çerçevesinde belirli hedeflere bağlı. Hızla hisse hakkı kazanmamak için bazı kısıtlamalar da mevcut. Axon çalışanları, yedi yıl boyunca maaşlarının bir kısmından feragat ederek şirket performansına yatırım yapma imkanına sahip. Yılda 90.000 dolardan az kazananlara doğrudan hisse veriliyor. Axon, S&P 500 ortalamasına paralel bir büyüme sağlaması durumunda, CEO ve diğer çalışanlar başlangıçta yatırdıkları parayla eşdeğer hisseler kazanıyor. Daha iyi performans gösterenler, üç katına kadar hisse alabiliyor. Ancak daha kötü performans durumunda, daha az hisse ya da hiç hisse alınmıyor. Smith, bu modeli başarılı buluyor çünkü startup’ların sağladığı büyük hisse kazançlarına karşı Axon’un rekabet gücünü artırdığını dile getiriyor.