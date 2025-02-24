Musk’ın Çocuk Velayeti Davasında Yeni Gelişme

ELON MUSK’IN BABALIK DURUMU

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, beş ay önce 13. kez baba olmayı deneyimledi. Yazar Ashley St. Clair, milyarderle ilgili babalık iddiaları ortaya atarak, çocuğun yasal velayetini elde etmek için harekete geçti. St. Clair’in mahkemeye sunduğu belgelere göre, Musk, Eylül 2024’te doğan bebeğini sadece üç kez görmüş.

MAHKEME SÜRECİ VE İDDİALAR

26 yaşındaki St. Clair, 21 Şubat’ta mahkemeye başvurarak, Musk ile yaptıkları özel yazışmaları delil olarak sundu. İddialara göre, Musk çocuğun babası olduğunu kabul ediyor ve St. Clair ile birlikte olduklarına dair yazışmalarda ifade bulunuyor. Mahkeme belgelerinde, çiftin Mayıs 2023’te romantik bir ilişkiye başladığı ve St. Clair’in Ocak 2024’te hamile kalan dönemi olduğu belirtiliyor. Dava dosyasına göre, Musk bebeğin doğumunda yer almadı ve St. Clair, CEO’nun çocuğun bakımında herhangi bir rol üstlenmediğini savunuyor.

AVUKAT AÇIKLAMALARI

St. Clair’in avukatı Brian Glickich, “Müvekkilim, çocuğunun en iyi çıkarlarını korumak adına yasal adımları attı. Bu süreçte Bay Musk ile uzlaşmaya çalıştı ancak sonuç alamadı” şeklinde bir açıklamada bulundu. Musk’ın avukatları ve temsilcileri henüz konuya dair bir yanıt vermedi.