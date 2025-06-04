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Musk’ın Harcama Tasarısına Tepkisi Var

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ELON MUSK’IN HAYAL KIRIKLIĞI

Amerikan Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları azaltmayı hedefleyen ‘ortak, büyük ve güzel’ tasarısından dolayı hayal kırıklığını belirten milyarder iş insanı Elon Musk, bu yeni tasarının, daha önceki Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) elde ettiği tüm başarıların yok sayıldığını iddia ediyor. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu harcama tasarısı tiksindirici bir iğrençlik. Buna oy verenler utansın. Yaptığınızın yanlış olduğunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

BÜTÇE AÇIĞI UYARISI

Musk, bu tasarı çerçevesinde ABD bütçe açığının 2.5 trilyon dolara yükselebileceğine ve Amerikan vatandaşlarının “sürdürülemez borç” problemi ile karşılaşabileceğine dikkat çekti. Daha önce Amerikan Temsilciler Meclisi, Trump tarafından önerilen ve gayri resmi olarak ‘Büyük, Güzel Tasarı’ (Big, Beautiful Bill) olarak anılan, vergi indirimlerini uzatan ve federal harcamaları 1.5 trilyon dolar azaltan kapsamlı bir tasarıyı kabul etmişti.

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