Musk’ın Serveti 300 Milyar Doları Geçti

İLİŞKİLER VE SERVET ARTIŞI

Elon Musk ile ABD’nin yeniden seçilen başkanı Donald Trump arasındaki ilişki, Tesla’nın hisselerinin artmasıyla büyük bir ivme kazandı ve Musk’ın serveti yaklaşık 3 yıl aradan sonra 300 milyar doları geçti. Trump’ın seçim zaferi, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde takip edilenler arasında en çok Musk’a kazandırdı. Tesla’nın hisseleri, salı günkü kapanıştan bu yana %28 artış gösterdi, bu da Musk’ın servetini 50 milyar dolar artırarak toplamda 313,7 milyar dolara ulaştı. Musk’ın serveti büyük ölçüde Tesla’ya bağlı.

GEÇMİŞ RAKAMLAR VE KAZANÇLAR

53 yaşındaki Musk, Bloomberg’in servet endeksine göre, en son Ocak 2022’de ulaştığı 300 milyar doları aşan tek kişi oldu. Ancak bu rakam, 2021’de ulaştığı 340,4 milyar dolarlık tüm zamanların en yüksek değerinin hala gerisinde. Seçim öncesinde de Musk’ın net serveti artmaya devam etti ve Ekim ortasında açıkladığı güçlü Tesla kazançları bir günde servetine 34 milyar dolar ekledi. Musk’ın servetinin büyük bir kısmı, federal hükümete bağlı olan dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla’dan kaynaklanıyor.

TRUMP’IN ETKİSİ VE STRATEJİLER

Musk, geçtiğimiz ay Tesla’nın kazanç çağrısı sırasında, Trump yönetiminde bir rol alması durumunda, şirketin gelecekteki stratejisinin merkezinde yer alan otonom araçlar için federal onay süreci üzerinde baskı yapacağını dile getirdi. Trump, Musk’ın işlerine fayda sağlayacak hamleler önerdi ve elektrikli araçlara geçişi yavaşlatma planlarını yeniden gözden geçireceğini belirtti. Ayrıca, Musk’ın net servetinin 82 milyar dolarlık kısmını oluşturan SpaceX’e ve onun Mars’a ulaşma çabalarına destek sundu.

KAMPANYA SÜRECİ VE SEÇİM GECESİ

Seçilmiş başkan, Musk’ın yönetiminde verimlilik çarı olarak yeni bir rol alması fikrini gündeme getirdi. Musk, başkanlık yarışına geç katıldı ve seçim öncesindeki haftalarda Trump ile birlikte kampanya yürütmekteydi. Ayrıca savaş alanındaki eyaletlerdeki seçmenler için günlük 1 milyon dolarlık çekiliş gibi etkinlikleri finanse etti. Seçim gecesini ise Palm Beach’teki Mar-a-Lago’da geçirdi ve Trump’ın yakın çevresinin bir parçası oldu.