Musk’ın Trump ile Florida’daki Ziyareti

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI TRUMP İLE ZAMAN GEÇİRİYOR

Elon Musk’ın, dünyanın en zengin kişisi olarak neredeyse her gününü ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile Florida’daki malikanesinde geçirdiği iddia ediliyor. CNN’e bilgi veren kaynaklar, Musk’ın seçimden bu yana sürekli olarak Trump’ın yanında olduğunu, ikilinin verandada yemek yediğini ve golf oynadığını belirtiyor.

DÜNYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞMELER

Musk’ın, dünya liderleri Trump’ı aradığı zamanlarda da yanında olduğu, ekibini oluştururken alınan kararlara dahil olduğu ve bazı rollerle ilgili tercihlerinin açıkça belli olduğu öne sürüldü. Teknoloji muhabiri Kara Swisher, Musk’ın etkisinin genişliği nedeniyle Trump’ın çevresindekilerin kafa karışıklığı yaşadığını ve moralinin bozulduğunu ifade etti.

Swisher, “Musk, kendisini sürekli dahil ediyor, tarzı böyle. Bu yüzden bir anda orada eve dönmeyen misafir gibi belirdi” sözleriyle durumu özetliyor. Sosyal medya platformu X’in, Tesla’nın ve SpaceX’in sahibi olan Musk, seçim kampanyası döneminde Trump’ın en yakın müttefiklerinden biri haline geldi. Musk, seçim sonrası Trump’ın (eşi Melania hariç) ailesiyle birlikte olduğu bir grup fotoğrafında ve pazar günü Trump’ın torunu Kai’la golf sahasında çekilen bir pozda yer aldı.