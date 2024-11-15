Musk, OpenAI Davasına Microsoft’u Dahil Etti

TESLA VE SPACEX CEO’SU ELON MUSK’IN DAVASI GENİŞLİYOR

Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI’a karşı açtığı davanın kapsamını genişletiyor. İlk olarak açtığı şikayete antitörst iddialarını ekleyen Musk, OpenAI’a yatırım yapan Microsoft’u da davanın içine dahil etti.

AÇIK KAYNAKLI YAPAY ZEKAYA AYKIRI İDDİALAR

Şikayet dilekçesinde, Microsoft ve OpenAI’ın yapay zeka pazarını yasa dışı bir şekilde tekelleştirmeye çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca, OpenAI’ın Microsoft ile olan sıkı ilişkisi, şirketin kamuya açık ve açık kaynaklı yapay zeka taahhüdüne aykırı olduğu iddialarıyla gündeme getiriliyor. Musk, daha önceki şikayetinde OpenAI ve CEO Sam Altman’ı, yapay zeka geliştirme sürecinde kamu yararını göz ardı edip kar odaklı bir yaklaşım sergilemekle suçlamıştı.

Kaynak: CNBC-E