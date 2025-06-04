Musk’tan Trump’a Tepki: Tiksindirici Bütçe

ELON MUSK’IN ELEŞTİRİLERİ

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları azaltmayı hedefleyen “ortak, büyük ve güzel” tasarısına yönelik hayal kırıklığını dile getiriyor. Musk, yeni tasarının daha önce kendisinin yönettiği Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) kazandığı tüm başarıları sıfırladığını savunuyor.

TAŞINAN BÜYÜK RİSKLER

Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Musk, “Bu harcama tasarısı tiksindirici bir iğrençlik. Buna oy verenler utansın. Yaptığınızın yanlış olduğunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz” ifadesini kullanıyor. Ayrıca, bu tasarının ABD bütçe açığını 2.5 trilyon dolara yükselteceğine ve Amerikan vatandaşlarının “sürdürülemez borç” ile karşı karşıya kalacağını belirtiyor.

BÜYÜK, GÜZEL TASARI

Daha önce ABD Temsilciler Meclisi, Trump tarafından önerilen ve gayri resmi olarak ‘Büyük, Güzel Tasarı’ (Big, Beautiful Bill) olarak adlandırılan tasarıyı kabul etmişti. Bu tasarı, federal harcamaları 1.5 trilyon dolar azaltmayı ve vergi indirimlerini uzatmayı amaçlıyordu.