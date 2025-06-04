Dünya

Musk’tan Trump’a Tepki: Tiksindirici İğrençlik

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ELON MUSK’IN TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları azaltmaya yönelik olan ‘ortak, büyük ve güzel’ tasarısını değerlendiren milyarder iş insanı Elon Musk, bu durumdan hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti. Musk, yeni tasarının daha önceki Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) elde ettiği başarılara büyük bir darbe vurduğunu savunuyor. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu harcama tasarısı tiksindirici bir iğrençlik. Buna oy verenler utansın. Yaptığınızın yanlış olduğunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz” şeklinde yazdı.

BÜTÇE AÇIĞIYLA İLGİLİ UYARI

Ayrıca, Elon Musk bu tasarının ABD bütçe açığını 2.5 trilyon dolara çıkaracağına ve Amerikan halkının “sürdürülemez borç” ile karşılaşma korkusunun bulunduğuna dikkat çekti. Bunun yanı sıra daha önce ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ın sunduğu yasayı kabul etmişti. Bu tasarı aynı zamanda vergi indirimlerini uzatıyor ve federal harcamaları 1.5 trilyon dolar azaltmayı hedefliyor.

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Dünya

Musk’tan Trump’a Tiksindirici Tepki

Elon Musk, Başkan Trump'ın federal harcamaların kesilmesine yönelik planını "tiksindirici" olarak değerlendirdi ve projeye destek veren Kongre üyelerini de eleştirdi.
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