Musk’tan Trump’a ‘Tiksindirici İğrençlik’ Tepkisi

ELON MUSK’IN TEPKİLERİ

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları kısmaya yönelik olan ‘ortak, büyük ve güzel’ tasarısından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Musk, yeni tasarının, daha önce kendisinin başında olduğu Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) elde ettiği tüm kazanımları boşa çıkardığını ifade etti. Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Bu harcama tasarısı tiksindirici bir iğrençlik. Buna oy verenler utansın. Yaptığınızın yanlış olduğunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz” şeklinde yazdı.

BÜTÇE AÇIĞI UYARISI

Musk, bu tasarı ile birlikte ABD bütçe açığının 2.5 trilyon dolara yükselebileceğine ve Amerikan vatandaşlarının “sürdürülemez borç” ile karşı karşıya kalacağına dikkat çekti. Daha önce, ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen, Trump’ın sunduğu ve gayri resmi olarak ‘Büyük, Güzel Tasarı’ (Big, Beautiful Bill) olarak adlandırılan tasarı, vergi indirimlerini uzatıyor ve federal harcamaları 1.5 trilyon dolar azaltıyordu.