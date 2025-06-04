Musk’tan Trump’ın Tasarısına Tepki: Tiksindirici

ELON MUSK’TAN AÇIKLAMALAR

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları azaltma amacı güden “ortak, büyük ve güzel” tasarısından büyük bir hayal kırıklığı duyduğunu belirtiyor. Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, bu tasarı ile daha önceki Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) kazandığı tüm başarıların yok olduğunu savunuyor. “Bu harcama tasarısı tiksindirici bir iğrençlik. Buna oy verenler utansın. Yaptığınızın yanlış olduğunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz” ifadelerini kullanan Musk, tasarının sonuçlarının ciddi olabileceğine dikkat çekiyor.

BÜTÇE AÇIĞI UYARISI

Girişimci, bu tasarı çerçevesinde ABD bütçe açığının 2.5 trilyon dolara yükselebileceğini vurguluyor. Musk, böyle bir durumun Amerikan vatandaşlarını “sürdürülemez borç”la yüz yüze bırakabileceğini ifade ediyor. Daha önce ABD Temsilciler Meclisi’nin Trump’ın sunduğu ve gayri resmi olarak ‘Büyük, Güzel Tasarı’ olarak adlandırılan, vergi indirimlerini uzatan ve federal harcamaları 1.5 trilyon dolar azaltan kapsamlı bir tasarıyı kabul ettiği biliniyor.