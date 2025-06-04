Musk’tan Trump’ın Tasarısına Tepki: Tiksindirici!

ELON MUSK’TAN HIZLI TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları azaltmaya yönelik “ortak, büyük ve güzel” tasarısından hayal kırıklığı duyduğunu açıklayan milyarder iş insanı Elon Musk, bu yeni tasarının daha önce yönettiği Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) sağladığı tüm başarıları ortadan kaldırdığını savunuyor. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu harcama tasarısı tiksindirici bir iğrençlik. Buna oy verenler utansın. Yaptığınızın yanlış olduğunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz” ifadelerini kullandı. Girişimci, bu tasarı ile ABD bütçe açığının 2.5 trilyon dolara çıkacağına ve Amerikan vatandaşlarının “sürdürülemez borç” yükü ile karşılaşacağına da dikkat çekti.

‘BÜYÜK, GÜZEL TASARI’ ONAYLANDI

Önceden ABD Temsilciler Meclisi, Trump tarafından sunulan ve ‘Büyük, Güzel Tasarı’ (Big, Beautiful Bill) olarak bilinen tasarıyı onaylamıştı. Bu tasarı, vergi indirimlerini uzatma ve federal harcamaları 1.5 trilyon dolar azaltma hedefini güdüyordu. Musk’ın eleştirileri, bu yeni tasarının hükümet verimliliği için olmadığını düşündüğü bir yöntemle federal harcamaların artırılmasına tepkisini göstermektedir.