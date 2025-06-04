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Musk, Tasarıyı İğrenç Buldu

ELON MUSK’IN ELEŞTİRİSİ

ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni vergi ve harcama tasarısını sert bir dille eleştirdi. Beyaz Saray’daki görevinden ayrılan Musk, tasarının ‘iğrenç bir rezalet’ olduğunu ifade etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Üzgünüm ama artık buna katlanamıyorum. Bu devasa, akıl almaz, yağma dolu Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet. Buna oy verenlere yazıklar olsun: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz.” dedi.

YASANIN ETKİLERİ

Musk, tasarının Amerikan halkı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Tasarının, mevcut bütçe açığını 2,5 trilyon dolara çıkaracağını ve ABD vatandaşlarını ‘dayanılmaz düzeyde sürdürülemez bir borç yükü’ ile karşı karşıya bırakacağını belirtti. Elon Musk, bu tasarının Amerika’nın mali durumu açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

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