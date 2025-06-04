Dünya

Musk, Trump’ın Tasarısını Kötüledi: ‘İğrenç.’

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ELON MUSK’IN ELEŞTİRİLERİ

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları azaltmaya yönelik planından duyduğu hayal kırıklığını açıkladı. Musk, bu yeni tasarının, daha önce kendisinin liderliğini üstlendiği Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın kazandığı tüm başarıları yok ettiğini savunuyor. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Bu harcama tasarısı tiksindirici bir iğrençlik. Buna oy verenler utansın. Yaptığınızın yanlış olduğunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

BÜYÜK BİR BORÇ YÜKÜ

Girişimci, bu tasarı çerçevesinde ABD bütçe açığının 2.5 trilyon dolara yükselebileceğine ve Amerikan vatandaşlarının “sürdürülemez borç” ile karşılaşabileceğine dikkat çekti. Daha önce, ABD Temsilciler Meclisi, Trump tarafından sunulan ve gayri resmi olarak ‘Büyük, Güzel Tasarı’ olarak bilinen tasarıyı kabul etti. Bu tasarı, vergi indirimlerini uzatmakta ve federal harcamaları 1.5 trilyon dolar azaltmayı hedeflemekteydi.

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