Musk, Trump’ın Tasarısını Tiksindirici Buldu

ELON MUSK’IN ELEŞTİRİLERİ

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları azaltmaya yönelik “ortak, büyük ve güzel” tasarısından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Musk, bu yeni tasarının daha önce yönettiği Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) sağladığı tüm başarıları iptal ettiğini iddia ediyor. Sosyal medya platformu X’te paylaşım yapan Musk, “Bu harcama tasarısı tiksindirici bir iğrençlik. Buna oy verenler utansın. Yaptığınızın yanlış olduğunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

BÜTÇE AÇIĞI ENDİŞESİ

Musk, bu tasarı ile birlikte ABD bütçe açığının 2.5 trilyon dolara yükselebileceği ve Amerikan vatandaşlarının “sürdürülemez borç” ile yüzleşecekleri konusunda uyarıda bulundu. Daha önce ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ın sunduğu ve gayri resmi olarak ‘Büyük, Güzel Tasarı’ (Big, Beautiful Bill) olarak adlandırılan, vergi indirimlerini uzatan ve federal harcamaları 1.5 trilyon dolar azaltan kapsamlı bir tasarıyı kabul etmişti.