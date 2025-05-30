Musk, Uyuşturucu Kullanımıyla İlgili İddialar Var

ELON MUSK’IN İDDİA EDİLEN UYUŞTURUCU KULLANIMI

Elon Musk’ın ABD siyaseti içerisinde Donald Trump’ın önemli destekçilerinden biri olduğu dönemde, beklenenden çok daha fazla uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı. The New York Times’ın haberine göre Musk, Trump’a yaklaşık 275 milyon dolarlık bağışta bulunduğu ve mitinglerde aktif olarak yer aldığı sırada, ketamin başta olmak üzere çeşitli uyuşturucuları düzenli olarak kullanıyordu.

BULUŞMALARDA UYUŞTURUCU KULLANIYORDU

Musk, ketamin kullanımının mesanesini olumsuz etkilediğini açıkça ifade etmişti. Uzun süreli kullanımlarda bu tür yan etkilerin meydana geldiği biliniyor. Musk’ın yanında taşıdığı ilaç kutusu da dikkat çekici bir detay olarak belirlendi. Kutuda en az 20 tablet ketaminin yanı sıra, dikkat bozukluğu tedavisinde kullanılan ancak bu sorunu yaşamayan kişiler tarafından uyarıcı madde olarak kullanılan Adderall yer alıyordu. The New York Times, Musk’ın ekstazi ve halüsinojen mantar da kullandığını, bunları Amerika içinde ve dışında düzenlenen özel etkinliklerde tükettiğini bildirmekte.

Musk’ın uyuşturucu kullanımının artmasıyla, kamuya açık etkinliklerdeki davranışları da giderek daha tuhaf bir hal aldı. Nazi selamını andıran hareketleri, kabine üyelerine karşı hakaretleri ve anlaşılması zor açıklamaları, bu dönemde dikkat çeken davranışları arasında yer aldı. Aynı zamanda aile ilişkileri ise sosyal medyada sıkça gündeme gelmeye başladı. Çocuklarını görme hakkı konusunda eski eşleriyle sık sık çatışmalara girdiği belirtiliyor. Musk’ın eski sevgilisi, şarkıcı Grimes, oğulları X’in bir propaganda aracı olarak kullanılması nedeniyle sağlık endişeleri yaşadığını çevresine aktardı.

KENDİ KULLANIMINI AZ GÖRÜYOR, ÇOK ALIYOR

Musk, ketamin kullanımını daha önce kabul etmişti. Mart 2024’te verdiği bir röportajda, her iki haftada bir “küçük doz” aldığını, bunun reçeteli olduğunu söyledi. Musk, “Fazla ketamin kullanırsanız iş yapamazsınız; benim ise yapılacak çok işim var,” dedi. Fakat The New York Times’a konuşan tanıklar, onun ketamini sık sık, bazen her gün kullandığını ve başka uyuşturucularla karıştırdığını belirtiyor. Uyuşturucunun bağımlılık yapıcı etkileri ve mesane sorunları gibi ciddi riskleri mevcut. Ünlü aktör Matthew Perry’nin aşırı ketamin kullanımı nedeniyle yaşamını yitirmesi, bu risklerin kamuoyunda daha kapsamlı bir şekilde tartışılmasına neden oldu.

DOSTLARI TEK TEK UZAKLAŞTI

Bunun yanı sıra, bazı eski arkadaşları, Musk’ın hem çevresi hem de kendi çocukları üzerindeki etkilerinden rahatsızlık duymaya başladı. Bilim insanı Philip Low, onun Nazi selamına benzetilen hareketlerini kınadı. Açıklamasında, “Bu davranışlarına artık sempati duymuyorum,” ifadelerini kullandı. Başka bir eski dostu Sam Harris ise onun yalanları teşvik ettiğini ve ahlaki algısını kaybettiğini belirtti. Musk’ın ketaminle olan ilişkisi, bu dostlukların sona ermesinin sebeplerinden biri gibi görünüyor.