Musk, Uyuşturucu Kullanıyor; Etkileri Belirginleşiyor

Elon Musk’ın uyuşturucu kullanımıyla ilgili detaylar

UYUŞTURUCU KULLANIMI ARTMIŞ

Elon Musk’ın ABD siyasetinde Donald Trump’ın en yakın müttefiklerinden biri olduğu dönemde yoğun bir şekilde uyuşturucu kullandığı bilgileri gün yüzüne çıktı. The New York Times’ın haberine göre, Musk, Trump’a yaklaşık 275 milyon dolarlık bağışta bulunduğu ve mitinglerde aktif olarak yer aldığı süreçte, ketamin başta olmak üzere birçok uyuşturucuyu düzenli olarak kullanıyordu.

TOPLANTILARDA KULLANDIĞI BELİRTİLDİ

Musk, ketaminin mesane üzerindeki etkilerinin farkındaydı. Uzun süreli kullanımın bu tür yan etkilere yol açtığı biliniyor. Ayrıca, yanında taşıdığı ilaç kutusunda en az 20 tablet ketaminin yanı sıra, dikkat bozukluğu tedavisinde kullanılan ancak bu hastalığı olmayan kişiler tarafından uyarıcı madde olarak tüketilen Adderall’in de bulunduğu bildirildi. The New York Times’a göre Musk, aynı zamanda ekstazi ve halüsinojen mantar kullandığı haberleriyle gündeme geldi. Bu maddeleri hem ülke içinde hem de dışında düzenlenen özel toplantılarda tercih ettiği kaydedildi.

KAMUOYU DAVRANIŞLARI GARİPLEŞTİ

Uyuşturucu kullanımının artmasıyla birlikte, Musk’ın kamuya açık etkinliklerdeki davranışları da daha garip bir hal aldı. Nazi selamını andıran jestleri, kabine üyelerine yaptığı hakaretler ve anlaşılması güç açıklamaları bu dönemdeki dikkat çeken davranışları arasında yer aldı. Ayrıca, aile içindeki kopukluklar sosyal medyada da belirgin bir şekilde yansımaya başladı. Çocuklarını görme hakkı için eski eşleriyle sık sık tartışmalar yaşamaktaydı. Musk’ın eski partneri şarkıcı Grimes, oğulları X’in Musk tarafından bir propaganda aracı olarak kullanılması nedeniyle sağlığından endişe duyduğunu yakın çevresine iletti.

KENDİSİ AZ DİYOR, AMA SIK KULLANIYOR

Musk, daha önce ketamin kullandığını kabul etmişti. Mart 2024’te verdiği röportajda, her iki haftada bir “küçük doz” aldığını ve bunun reçeteli olduğunu belirtti. Musk, “Fazla ketamin kullanırsanız iş yapamazsınız; benimse çok işim var,” ifadelerini kullandı. Ancak New York Times’a konuşan tanıklar, onun ketamini sık sık, hatta bazen her gün aldığını ve diğer uyuşturucularla birleştirdiğini aktarıyor. İlaçların bağımlılık yapıcı etkileri ve mesane sorunları gibi ciddi riskleri olduğu biliniyor. Aktör Matthew Perry’nin aşırı ketamin kullanımından dolayı yaşadığı trajik olay sonrası bu riskler daha fazla tartışma konusu haline geldi.

ARKADAŞ ÇEVRESİ DARALIYOR

Bazı eski dostları, Musk’ın kendisi ve çocukları üzerindeki etkilerinden rahatsızlık duymaya başladı. Bilim insanı Philip Low, Musk’ın Nazi selamına benzetilen hareketlerini kınadı ve “Bu davranışlarına artık sempati duymuyorum,” dedi. Diğer bir eski arkadaşı Sam Harris, Musk’ın yalanları teşvik ettiğini ve ahlaki algısını yitirdiğini ifade etti. Musk’ın ketamin ile olan ilişkisi, bu dostlukların sona ermesinin sebeplerinden biri sıklıkla öne çıkıyor.