“Muslera’dan Sonra Galatasaray’ın Yeni Kaleci”

GALATASARAY’DA YENİ KALECİ ARAYIŞI

Galatasaray, Fernando Muslera’nın yerine alternatif bir kaleci bulmak için harekete geçti. Okan Buruk’un teknik ekibi, tecrübeli kalecinin ülkesine dönecek olması nedeniyle transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılıların kaleci transferinde dikkat çeken bir koz, Wilfried Zaha’nın transferi oldu. Galatasaray, bu süreçte yeni bir kaleci adayı belirledi.

LUCAS PERRİ İLE TEMASLAR BAŞLIYOR

Takvim’in haberine göre; Galatasaray, Olimpik Lyon forması giyen Lucas Perri ile ilgileniyor. 26 yaşındaki Brezilyalı kaleci için transfer çalışmalarına başlandığı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Lucas Perri’nin menajeri ve Olimpik Lyon ile bağ kuracağı belirtildi. Ayrıca, Galatasaray’ın bu transferde Leo Dubois ile Wilfried Zaha’nın transferlerinden kaynaklanan ilişkileri değerlendireceği ön plana çıkıyor.

MUSLERA’NIN DÖNÜŞÜ

Fernando Muslera’nın Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve ailesinin yanında olmak için Uruguay’a döneceği aktarılıyor. Sarı-kırmızılılar, kulübün efsaneleri arasında yer alan Muslera’nın yerini doldurmak için alternatif arayışlarını sürdürüyor. Lucas Perri’nin bu sezon Olimpik Lyon’da 14 maçta forma giyip, 5 kez kalesini gole kapatması dikkat çekiyor. Perri’nin Olimpik Lyon ile sözleşmesi 30 Haziran 2028’de sona eriyor ve güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak belirleniyor.