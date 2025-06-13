Muslera, Estudiantes İle Anlaştı

GALATASARAY’DAN AYRILAN MUSLERA’NIN YENİ TAKIMI

2011 yılında Galatasaray’a katılan ve takımdan ayrılmadan önce 14 yıl boyunca toplamda 19 kupa kazanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın yeni kulübü belirlendi. İddialara göre, Muslera, Arjantin Ligi’nde mücadele eden Estudiantes ile anlaşmaya vardı.

ESTUDIANTES İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Muslera’nın Estudiantes ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Özellikle, Muslera’nın daha önce Penarol’den de benzer bir teklife sahip olduğu ancak bu teklifin daha düşük maaş sunduğu için Estudiantes’i tercih ettiği ifade ediliyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 43 maça çıkan Muslera, kalesinde 53 gol görürken, 13 maçta ise gol yemedi. Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada da bir penaltı atışını başarıyla gerçekleştirdi.