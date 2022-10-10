Muslera futbola orada veda etmek istiyor

Uzun yıllardır Galatasaray’da forma giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’dan kariyerine dair açıklama geldi.

galatasaray’ın 2011-2012 sezonu yaz transfer döneminde Serie A ekibi Lazio’dan transfer ettiği performansı ve karakteri ile taraflı tarafsız birçok sporseverin gönlünde taht kuran Fernando Muslera Uruguay kanalına konuştu.

Kanal 12’deki Spor Merkezi’ne demeçte bulunan Fernando Muslera, Galatasaray’daki performansı, Dünya Kupası ve kariyerinin son yıllarına değindi.

“Dünya Kupası için hazırlanmaktan zevk alıyorum”

Fernando Muslera, “Dünya Kupası yaklaşıyor ve ben tam zamanlı antrenman yapıyorum, takımda süre alıyorum. Gerçek şu ki, bir Dünya Kupası oynamaya hazırlanmaktan zevk alıyorum. Süper Lig’in kısa süre önce başladığını ve geçen sezona göre kulüpte Lucas Torreira , Dries Mertens , Mauro Icardi gibi üst düzey futbolculara sahip olduğunu” ifade etti.

“Wanderers’da emekli olmak istiyorum”

Muslera, Dünya Kupası’ndan sonra geleceğine ve kariyerine son vermek için Uruguay futboluna dönme ihtimaline de değindi.

“Değerlendiriyorsunuz, özellikle çocuklarınız olduğunda düşünmeye başlıyorsunuz. Bugün fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve yüksek düzeyde rekabet etmek istiyorum, ancak Wanderers’da emekli olmak istiyorum. Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmem var ve kulübün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duymak niyetindeyim. Zamanı geldiğinde bir karar vereceğim.” dedi.

Başarılı file bekçisi, 2003-2004 sezonunda Urugay ligi ekiplerinden Wanderers’ın altyapısında futbol kariyerine başlamış daha sonra Nacional ve Lazio formalarını terlettikten sonra 2011’de Galatasaray’a transfer olmuştu.