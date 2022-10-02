Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, dün sarı-kırmızılı formayla 429. maçına çıktı. 36 yaşındaki tecrübeli kaleci, Cimbom’un efsane kadrosunda yer alan ve Aslan’la 428 karşılaşmaya çıkan Ergün Penbe’yi geride bırakarak beşinci sıraya yükseldi.

BÜLENT KORKMAZ ZİRVEDE

Bülent Korkmaz’ın 588 maçla zirvede olduğu listede 479 karşılaşmaya çıkan Sabri Sarıoğlu 4. sırada yer alıyor. Galatasaray’la 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Fernando Muslera’nın eski takım arkadaşı Sabri’yi de geçme ihtimali bulunuyor. 2011-12 sezonundan bu yana Galatasaray formasını giyen Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig ‘de aynı takımda en uzun süre oynayan yabancı unvanını da elinde bulunduruyor. Muslera’nın, sarı-kırmızılı takımla kazandığı kupa sayısı ise 15.